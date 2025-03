Remko Pasveer emotioneel door blessure: "Dat is wel sneu, zeg"

"Dat vind ik wel sneu, want hij heeft een paar kampioenschappen wel meegemaakt, maar eigenlijk ook niet, omdat hij geblesseerd was", wijst Wijffels onder meer op de landstitel bij Ajax in 2022 in gesprek met de AD Voetbalpodcast.

Toen brak Pasveer in februari zijn vinger op bezoek bij Benfica. De rest van het seizoen kon hij niet meer keepen. "Dat zou weer kunnen gebeuren. Dat is wel sneu, zeg. Die Braziliaan, Matheus, kan aan de bak. In Nederland althans. In Europa niet. Dan moet Gorter erin."