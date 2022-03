Geschreven door Idse Geurts 21 mrt 2022 om 11:03

Remko Pasveer staat al enige weken niet in het doel bij Ajax. De doelman is geblesseerd aan zijn vinger en is hierdoor lange tijd uitgeschakeld. Toch hoopt Pasveer dit seizoen nog terug te keren onder de lat. Dit vertelde de keeper voorafgaand aan De Klassieker van zondagmiddag tegenover de camera’s van ESPN.

Ondanks zijn gebroken vinger traint Pasveer gewoon mee met de rest van de selectie. “Ik mag alleen mijn handen niet gebruiken en nou als middenvelder mee te gaan…”, lacht de doelman. Het is echter nog onduidelijk wanneer Pasveer kan terugkeren onder de lat. “Ik zal er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te zijn en het einde mee te maken. Voor nu mag ik geen ballen vangen. Ik mag fysiek trainen, maar meer niet”, legt Pasveer uit.

Tijdens de afwezigheid van Pasveer heeft AndrĂ© Onana weer een basisplaats bij Ajax. De vorm van de Kameroener is echter niet uitstekend. Ajax moet de laatste wedstrijden aardig wat doelpunten incasseren, terwijl dit met Pasveer op doel nauwelijks het geval was. Pasveer laat weten wat misschien het verschil kan zijn tussen hem en Onana. “Ik denk dat coaching essentieel is voor een keeper en al helemaal bij Ajax. Je moet de restverdediging voor elkaar hebben. Dat deed ik veel en dat vonden de jongens prettig”, stelt Pasveer. Hiermee bedoelt Pasveer echter niet dat Onana dit minder goed voor elkaar heeft.