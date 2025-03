Remko Pasveer gewaarschuwd: keepers riskeren straf bij tijdrekken

Remko Pasveer moet vanaf komend seizoen op zijn tellen passen. Vanaf komend voetbaljaar worden keepers gestraft voor tijdrekken, zo heeft de International Football Association Board (IFAB), de organisatie die de regels in het voetbal bepaalt, besloten.

Zodra de doelman de bal langer dan acht seconden vasthoudt, krijgt de tegenstander een corner. De scheidsrechter geeft dit aan door met zijn hand omhoog af te tellen als de sluitpost de bal nog vijf seconden vast mag houden. Als de keeper de bal langer dan acht seconden in zijn handen houdt, krijgt de tegenpartij een corner.

Momenteel is het zo dat een scheidsrechter de mogelijkheid heeft om een indirecte vrije trap toe te kennen als de keeper de bal zes seconden vasthoudt. Dit gebeurt in de praktijk nooit. De nieuwe regels zijn officieel per 1 juli geldig, maar tijdens het WK voor clubs, dat van juni tot juli gehouden wordt, zullen ze al worden nageleefd.