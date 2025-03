"Remko Pasveer hoopte een nieuw contract af te dwingen bij Ajax"

Remko Pasveer viel bij Ajax geblesseerd uit in het duel met Eintracht Frankfurt. Onduidelijk is nog hoe lang de 41-jarige keeper eruit zal liggen.

"Ajax koestert Pasveer, omdat de allround doelman ook een grote invloed op de kleedkamer heeft. Als mentor van de jonkies, aanjager van het topsportklimaat en bewaker van de sfeer", weet het Algemeen Dagblad, dat schrijft dat de keeper zeer gelukkig is in Amsterdam.



De geboren Enschedeër heeft nog een contract tot deze zomer. "Naast zijn grote droom om keepend kampioen te worden, hoopte de Tukker de komende weken definitief een nieuw contract af te dwingen. Pasveer is er voor zichzelf al lang uit: of verlengen bij Ajax, of stoppen. Een contract bij een andere club, daar doet de sluitpost het niet meer voor. Ook voor die wens komt de liesblessure slecht uit", besluit de krant.