Remko Pasveer ontbrak bij Ajax: "Ik kon niet eens uit bed komen"

Remko Pasveer staat donderdag weer onder de lat bij Ajax. De 41-jarige keeper miste de duels tegen Go Ahead Eagles en Almere City, maar is nu volledig hersteld. In een gesprek met Ajax TV legt hij uit waarom hij plotseling moest afhaken.

"Ik stond eigenlijk klaar om naar buiten te gaan tegen Go Ahead, maar toen schoot het me in de rug", vertelt Pasveer bij Ajax TV. "Soms heb je dat wel eens, dit was een behoorlijk pittige. We hebben het inmiddels weer helemaal goed opgetraind, maar maandag kon ik niet eens uit bed komen."

"Soms heb je van die dagen dat het er even inschiet. We hebben de laatste tijd zoveel wedstrijd, vooral op slechte velden. Ik ben denk ik een beetje gaan compenseren, met dit tot gevolg helaas". Zodoende stond de winterse aanwinst Matheus plots voor zijn debuut in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik heb hem eigenlijk niet eens succes kunnen wensen, omdat ik meteen bezig was met mezelf", is Pasveer eerlijk. "Ik was mijn schoenen aan het aandoen om naar buiten te gaan en toen schoot het er eigenlijk in. Ik was meteen naar de fysio’s gegaan om te kijken wat we konden doen, maar toen voelde ik zelf al dat het op dat moment niks ging worden."

Ook Pasveer zag hoe Matheus een prima indruk maakte onder de Amsterdamse lat. "Het is een goede jongen, hij wil ook graag. Alleen de taal is voor hem nog lastig natuurlijk. Hij is bezig met Engels leren, dus het is vooralsnog lastig om gesprekken te hebben. Dat gaat dan veel met gebaren."

Pasveer kijkt ernaar uit om donderdag in het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt weer in de basisopstelling te verschijnen. "Europese avonden in de ArenA zijn altijd heel mooi. We gaan weer voor een ronde verder." Of Pasveer dan weer onder de lat staat? "Yes. En de nul is dan absoluut heilig", is de doelman duidelijk.