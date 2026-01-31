Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Remko Pasveer terug bij Heracles: "Bij Ajax één van de belangrijksten"

Stefan
Remko Pasveer
Remko Pasveer Foto: © Pro Shots

Tijmen van Wissing heeft enthousiast gereageerd op de terugkeer van Remko Pasveer bij Heracles Almelo. De oud-doelman van FC Twente moet de ploeg van Ernest Faber helpen in de strijd om lijfsbehoud.

"Ik had hem totaal niet aan zien komen", reageert Van Wissing in De Oosttribune van RTV Oost. "Op een gegeven moment dient zich dat aan en bovendien is Fabian de Keijzer geblesseerd geraakt. Ik denk wel dat dit een welkome uitkomst is. Ik wil hem niet tot El Salvador betitelen, maar ik vind de meest logische beslissing die Heracles Almelo de afgelopen maanden heeft genomen."

"Omdat ze echt wel iemand nodig hadden die leiding kan geven", gaat hij verder. "Ik begreep ook dat hij in zijn tijd bij Ajax en PSV één van de leiders in de kleedkamer was. Ernest Faber vertelde dat toen hij assistent-trainer was onder Phillip Cocu, dat Pasveer en Stijn Schaars écht wel de belangrijkste mannen waren."

"Hij kan wat druk wegnemen bij Damon Mirani, ik denk dat hij heel fit is, ik denk dat de fysiotherapeut meer werk heeft met Naci Ünüvar en ik denk dat hij heel veel meer vraagt van andere spelers. Pasveer is op dat gebied zeker een toevoeging", aldus Van Wissing.

Zet in op Ajax tegen Excelsior!

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen Excelsior. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Die clubs zijn te groot voor Ajax, niet voor PSV"

0
Juwensley Onstein

'Voormalig Ajax-talent (18) maakt overstap naar FC Barcelona'

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Remko Pasveer Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties