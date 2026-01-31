Remko Pasveer terug bij Heracles: "Bij Ajax één van de belangrijksten"

"Ik had hem totaal niet aan zien komen", reageert Van Wissing in De Oosttribune van RTV Oost. "Op een gegeven moment dient zich dat aan en bovendien is Fabian de Keijzer geblesseerd geraakt. Ik denk wel dat dit een welkome uitkomst is. Ik wil hem niet tot El Salvador betitelen, maar ik vind de meest logische beslissing die Heracles Almelo de afgelopen maanden heeft genomen."

"Omdat ze echt wel iemand nodig hadden die leiding kan geven", gaat hij verder. "Ik begreep ook dat hij in zijn tijd bij Ajax en PSV één van de leiders in de kleedkamer was. Ernest Faber vertelde dat toen hij assistent-trainer was onder Phillip Cocu, dat Pasveer en Stijn Schaars écht wel de belangrijkste mannen waren."

"Hij kan wat druk wegnemen bij Damon Mirani, ik denk dat hij heel fit is, ik denk dat de fysiotherapeut meer werk heeft met Naci Ünüvar en ik denk dat hij heel veel meer vraagt van andere spelers. Pasveer is op dat gebied zeker een toevoeging", aldus Van Wissing.