Remko Pasveer weet reden van spelen niet: "Heb het doorgekregen"

Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
Remko Pasveer met de aanvoerdersband
Remko Pasveer met de aanvoerdersband Foto: © BSR Agency

Remko Pasveer wist al sinds vorige week vrijdag dat hij woensdag met Ajax zou keepen tegen Chelsea in de Champions League. Waarom hij juist nu de voorkeur krijgt, is voor de 41-jarige doelman zelf ook een raadsel.

Trainer John Heitinga verraste met meerdere keuzes in zijn opstelling tegen de Engelse topclub, waaronder die van Pasveer onder de lat. "Vorige week vrijdag wist ik het al, dat is een goede voorbereiding, ja", vertelde hij aan Ziggo Sport. Op de vraag waarom hij mag spelen, moest Pasveer het antwoord schuldig blijven. "Dat weet ik niet. Ik heb doorgekregen dat ik deze ga spelen, that’s it. Dat is een goede vraag voor jou aan de trainer."

Ondanks zijn leeftijd blijft de routinier gedreven. "Ik werk altijd hard, doe mijn ding en probeer belangrijk te zijn voor het team. We gaan zien waar het allemaal toe leidt", aldus Pasveer, die bekendstaat om zijn sterke coaching in het veld. "In de coaching is het vooral belangrijk om bij elkaar te blijven en iedereen wakker te houden. Een stapje naar links, een stapje naar rechts. Helemaal op dit niveau. Het is een belangrijk onderdeel, iets wat we moeten verbeteren en missen in het team."

