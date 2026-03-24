René en Nicky van der Gijp uitgescholden na duel Feyenoord-Ajax

Afgelopen zondag hielden Feyenoord en Ajax elkaar in evenwicht. René en Nicky van der Gijp bezochten het duel in De Kuip, maar werden na afloop uitgescholden door enkele supporters.

"Toen ik na de wedstrijd met mijn zoon naar de auto liep, kwam er een groepje dat riep: ‘Vuile gore kankerjood.’ En die kleine van mij zei: ‘Dankjewel, dankjewel’, en liep vrolijk door", begint Van der Gijp te vertellen in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Die mensen zijn vrij agressief. Voor hen is het niet zomaar een potje."

Van der Gijp bekende dat hij eigenlijk alleen maar naar De Kuip was afgereisd om Jan Boskamp weer eens te zien. "Want hij ging ook weer eens naar een wedstrijd toe. Ik ben wel geschrokken van hem, want hij heeft echt een paar jassen uitgedaan. Hij heeft ongelooflijk veel pijn, zei hij, door de spierreuma die hij heeft", aldus Van der Gijp.