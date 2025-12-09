René van de Kerkhof bikkelhard voor Ajacied: "Het is een schande"

Willy en René van de Kerkhof zijn niet te spreken over het gedrag van Ajacied Wout Weghorst. De spits van de Amsterdammers werd in een duel geraakt en vroeg vervolgens om een rode kaart voor zijn tegenstander.

"Met wat hij uitdeelt had hij al wel tien keer rood moeten hebben", foetert Van de Kerkhof in de Willy en René podcast van Omroep Brabant. "En dan raken ze hem per ongeluk een keer en dan maakt hij een kabaal.. Het is een schande. Zolang Weghorst speelt, blijft Ajax problemen houden."

De tweeling Van de Kerkhof vindt het daarnaast veelzeggend dat de overige Ajacieden gewoon doorspeelden, in plaats van de bal buiten te schieten. René begrijpt die beslissing wel. "Ik had hem ook laten liggen", aldus Van de Kerkhof.