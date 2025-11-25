René van de Kerkhof: "Hij is 50 procent van het probleem bij Ajax"

René van de Kerkhof is bepaald niet te spreken over Ajacied Wout Weghorst. Ook na het duel tegen Excelsior kwam de spits in opspraak en het icoon van PSV vindt dat Weghorst één van de hoofdschuldigen is van de vormcrisis van de Amsterdammers.

"Ajax verliest alleen al door Wout Weghorst", begint René in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Wat die allemaal weer flikt tegen Excelsior, daar had hij een dikke rode kaart voor moeten krijgen. Eerdaags krijgt hij daar nog een keer rood. Hij is niet het enige probleem bij Ajax maar wel vijftig procent en de andere spelers zijn de overige vijftig procent."

Broer Willy geeft vervolgens fijntjes aan dat René bepaald geen fan is van de Ajacied. Hij vindt het vooral zonde dat het zo slecht gaat met de Amsterdammers. "Ik ben bang dat het nog wel twee jaar duurt voor ze weer op niveau terug zijn. Daar moeten ze echt weer helemaal opnieuw beginnen", aldus Van de Kerkhof.