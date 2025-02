René van de Kerkhof vreest: "Terwijl Ajax ook echt niet goed was"

René van de Kerkhof verwacht dat het heel lastig voor PSV gaat worden om de landstitel te prolongeren. Ajax won afgelopen zondag van Go Ahead Eagles, waardoor de achterstand van de Eindhovenaren momenteel vijf punten bedraagt.

"Het gaat nu wel heel moeilijk worden", constateert René in de Willy en René PSV Podcast van Omroep Brabant. "Als je Ajax zondag ziet spelen dan was dat echt niet goed. Maar ook tegenstander Go Ahead Eagles maakte het niet waar. En dan moet PSV ook nog op bezoek bij Twente en Feyenoord."

Vervolgens gaat het over de Champions League-wedstrijd tegen Juventus. Noa Lang maakte indruk op de voormalig PSV'er. "Hij speelde gewoon goed. Hij speelde met zijn hart en hij speelde voor het team. Dan had hij ook nog die fantastische actie waaruit Perišic scoort. Zo zien we hem graag spelen en nu mag hij ook rustig 'ssst' tegen ons zeggen", aldus Van de Kerkhof.