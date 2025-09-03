René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

Erik ten Hag is maandag alweer ontslagen bij Bayer Leverkusen, na slechts twee competitiewedstrijden in de Bundesliga. De Duitse topclub verloor al snel het vertrouwen in de oud-trainer van Ajax, die afgelopen zomer werd aangesteld als opvolger van Xabi Alonso.

Bij het programma KieftJansenEgmondGijp werd uitgebreid stilgestaan bij de situatie van Ten Hag. René van der Gijp had zijn twijfels over de handelswijze van Leverkusen en de communicatie rond het vertrek van de trainer. "Als ik de zaakwaarnemer van Erik ten Hag zou zijn dan zal ik heel snel openheid geven wat er is gebeurd, want dan ben je er vanaf. Anders gaan mensen invullen", zo stelde Van der Gijp.

Volgens de analist ligt de kern van het probleem bij het transferbeleid van de Duitse club. "Hij heeft in april of mei bij die club gezeten, want toen was allang bekend dat Xabi Alonso wegging. Toen heeft die club niet gezegd: 'we gaan van de 11, de beste 9 spelers verkopen'. Hij hield een keeper over die niks kan en de rechtsback, de rest is verkocht. Dat hebben ze gedaan en dat is niet in de koude kleren gaan zitten."

De vele mutaties in de selectie maakten het volgens Van der Gijp vrijwel onmogelijk voor Ten Hag om een elftal te smeden. "Hij denkt: wat is dit, waar gaat dit over. Toen is hij natuurlijk in een slipstream naar beneden gegaan. Het lijkt me stug dat als je 14 nieuwe spelers koopt dat de club verwacht dat dat team er staat."