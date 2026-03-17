René van der Gijp: "Als ik Ajax was geweest, had ik hem gehaald"

Amber
bron: KieftJansenEgmondGijp
René van der Gijp
René van der Gijp

Volgens René van der Gijp kampt Ajax al jaren met een probleem in de spits. In de podcast KieftJansenEgmondGijp stelt de oud-voetballer dat de Amsterdammers dat volgens hem eenvoudig hadden kunnen oplossen door enkele jaren geleden Vangelis Pavlidis over te nemen van AZ.

Van der Gijp wijst erop dat AZ de afgelopen jaren juist veel succes had met spitsen. "Als je naar Ajax en Feyenoord kijkt, heeft AZ het de laatste jaren echt goed gedaan qua spitsen", vertelt hij. "Denk aan spitsen zoals Wout Weghorst, Vincent Janssen, Troy Parrott en Vangelis Pavlidis... Zij hebben daar nooit een probleem mee."

Volgens Van der Gijp is de situatie in Amsterdam juist het tegenovergestelde. "Ajax koopt ieder jaar een nieuwe spits. Nu is het weer die Deen (Kasper Dolberg, red.)... Het is gewoon best veel gedoe ieder jaar." Daarom vindt hij dat Ajax eerder had moeten toeslaan. "Als ik Ajax was geweest, had ik, in de tijd dat het nog kon, Pavlidis gekocht."

Ook Wim Kieft sluit zich daarbij aan. "Ik vond hem bij Willem II al heel goed. Het is een beetje visie en geduld. Bij Ajax moet je al heel snel leveren", stelt hij. Van der Gijp besluit: "Pavlidis was echt vrij compleet. Hij was niet langzaam, kon een goal maken en was technisch best een goede speler."

