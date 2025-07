René van der Gijp: "Farioli dacht dat hij opgehemeld zou worden"

"Dat was een hele trotse Italiaan. Het is geen Belg, het is geen Nederlander, het is geen Duitser, het is een trotse Italiaan", vertelt Van der Gijp over Farioli bijKieftJansenEgmondGijp. "Hij is naar Ajax gekomen en daar trof hij een zooitje ongeregeld aan waar hij nog bijna kampioen mee is geworden. Hij dacht bij zichzelf: 'Iedere keer dat ik de krant open sla staat daar een grote foto van mij op de voorpagina, waarin ik opgehemeld wordt.' Dat was niet het geval."

Van der Gijp vindt dat de Nederlandse media vaak automatisch een negatieve toon aanslaan. "Wij hebben hier journalisten die ondanks dat je het goed doet, zeggen dat je er geen klote van kan. Elke ochtend. Opzich is dat ook wel weer leuk, want ik moet er ook wel om lachen. Maar die man zag daar de humor niet van in. Dit is ook altijd al zo geweest."