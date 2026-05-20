René van der Gijp haalt uit: "Dan ga je toch niet naar Ajax?!"
René van der Gijp denkt dat de Nederlandse clubs hun zoekveld moeten veranderen op transfergebied. De analist denkt namelijk dat spelers uit de internationale topcompetities totaal geen trek hebben in een overstap naar clubs als Ajax of PSV.
"Misschien zit ik ernaast en is het niet zo, maar dan hoor ik dat Jordi Cruijff achter spelers aan zit die bij FC Barcelona en Real Madrid in het tweede spelen", steekt Gijp van wal in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Of die bij Manchester United op de bank zitten. Maar als jij bij Manchester United op de bank zit, dan ga je toch niet tegen Telstar spelen? Je bent toch niet helemaal achterlijk?!"
"Dan ga je naar de Duitse competitie, naar de Italiaanse competitie, naar de Franse competitie, of naar een middenmoter in de Premier League. Maar dan ga je toch niet in Nederland spelen, tegen Excelsior...", vervolgt de voormalig voetballer. "Daar verdoe je je tijd mee. Je moet spelers halen van Anderlecht, Club Brugge of Bodø/Glimt, die jongens vinden het prachtig om naar Ajax te gaan."
"Een groter stadion, grotere club en meer druk. Maar niet een speler van Real Madrid", gaat hij verder. "Je bent toch niet goed wijs als je dan met de bus naar Volendam gaat?! Daar heb je dan toch geen zin in?! Ook PSV, dat serieus geïnteresseerd was in onze vriend van Manchester City. Nathan Aké. Maar als jij toch bij Manchester City speelt, dan ga je toch niet naar PSV?!"
"Nee, dan ga je naar Atlético Madrid of naar Athletic Bilbao", reageert Wim Kieft. "Ja, antwoordt Van der Gijp. "Of naar Nice, heerlijk in het zonnetje. Of naar Espanyol, of wat dan ook. Maar dat doe je toch niet, man", aldus de voormalig PSV'er.
