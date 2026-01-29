Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

René van der Gijp: "Het is wel onze meest getalenteerde jongen"

Niek
René van der Gijp
René van der Gijp Foto: © Pro Shots

René van der Gijp hoopt dat Ronald Koeman tijdens het WK weer een beroep gaat doen op voormalig Ajax-speler Brian Brobbey. De aanvaller van Sunderland maakt dit seizoen indruk in de Premier League en bij 'KJEG' komt vervolgens de vraag naar boven of hij in de zomer mee moet met Oranje. 

"Ja, joh. Tuurlijk. Het is wel onze meest getalenteerde jongen", laat René van der Gijp weten in gesprek met zaakwaarnemer Rob Jansen. "Dat komt natuurlijk omdat wij die jongen van Strasbourg niet zo goed kennen, die Emmanuel Emegha. Die gaat naar Chelsea", weet de voetballiefhebber. 

"Ik denk dat je Brobbey wel mee móét nemen als Memphis niet mee kan", besluit Van der Gijp. Het Nederlands elftal zal in juni afreizen naar de Verenigde Staten en neemt het in de groepsfase op tegen Tunesië, Japan en een Europese winnaar van de play-offs (Polen/Zweden/Oekraïne/Albanië'. 

Gerelateerd:
Danilo bij Rangers FC

'Danilo keert terug in de Eredivisie: deal zo goed als beklonken'

0
Remko Pasveer

OFFICIEEL | Remko Pasveer ruilt Ajax in voor zijn oude liefde

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties