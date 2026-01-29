René van der Gijp: "Het is wel onze meest getalenteerde jongen"

René van der Gijp hoopt dat Ronald Koeman tijdens het WK weer een beroep gaat doen op voormalig Ajax-speler Brian Brobbey. De aanvaller van Sunderland maakt dit seizoen indruk in de Premier League en bij 'KJEG' komt vervolgens de vraag naar boven of hij in de zomer mee moet met Oranje.

"Ja, joh. Tuurlijk. Het is wel onze meest getalenteerde jongen", laat René van der Gijp weten in gesprek met zaakwaarnemer Rob Jansen. "Dat komt natuurlijk omdat wij die jongen van Strasbourg niet zo goed kennen, die Emmanuel Emegha. Die gaat naar Chelsea", weet de voetballiefhebber.

"Ik denk dat je Brobbey wel mee móét nemen als Memphis niet mee kan", besluit Van der Gijp. Het Nederlands elftal zal in juni afreizen naar de Verenigde Staten en neemt het in de groepsfase op tegen Tunesië, Japan en een Europese winnaar van de play-offs (Polen/Zweden/Oekraïne/Albanië'.