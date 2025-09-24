Kick-off
Driessen niet overtuigd: "Ajax verkoopt hem niet aan Real Madrid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

René van der Gijp is oud-Ajacied helemaal zat: "Aparte vogel"

Bjorn
bron: Vandaag Inside
René van der Gijp
René van der Gijp Foto: © Pro Shots

Johan Derksen en René van der Gijp hebben dinsdagavond hun gal gespuugd over de conculega's van Ziggo Sport. De twee analisten hebben heel weinig met het programma Rondo, waarin presentator Wytse van der Goot vaak aan tafel zit met oud-Ajacieden als Marco van Basten en Wesley Sneijder. Ook voormalig Ajax-directeur Jan van Halst moet het ontgelden.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Ik zie daar die topinternationals en Jan van Halst, wat die erbij doet begrijp ik ook niet, maar het zijn geen leuke gesprekken", trapt Derksen af bij Vandaag Inside. "Ze hebben ook geen leuke avonturen meegemaakt, het is gewoon gelul in de ruimte."

Van der Gijp richt daarna zijn pijlen op Marco van Basten. "Ik vind hem toch wel een hele aparte vogel, moet ik zeggen", reageert Van der Gijp. "Ik snap werkelijk niet dat daar iemand zit die drie keer de Ballon d'Or heeft gewonnen en nooit gewoon eens iets leuks kan vertellen over voetbal. Van Basten was een geweldenaar. Maar je maakt mij toch niet wijs dat als er aan je gevraagd wordt, dat je iets leuks kan vertellen. Hij kán dat niet." 

De oud-international ziet dat het er in Engeland anders aan toe gaat. "Als je de podcast luistert met Gary Lineker, Micah Richards en Alan Shearer, die hebben alleen maar leuke verhalen over oude trainers en teamgenoten. Maar Van Basten, daar komt gewoon nooit, nooit wat uit", besluit Van der Gijp.

Gerelateerd:
Donny van de Beek schreeuwt het uit

Donny van de Beek wéér geblesseerd: oud-Ajacied schreeuwt het uit

0
Hakim Ziyech

Ziyech-interesse de kop ingedrukt: "Niet de uitgelezen persoon"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws René van der Gijp Johan Derksen Marco van Basten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Marcel van Roosmalen in Amsterdam

Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"

0
René van der Gijp

René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"

0
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 FC Groningen 6 3 12
5 AZ 5 5 11
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 6 7 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd