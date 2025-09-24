René van der Gijp is oud-Ajacied helemaal zat: "Aparte vogel"

Johan Derksen en René van der Gijp hebben dinsdagavond hun gal gespuugd over de conculega's van Ziggo Sport. De twee analisten hebben heel weinig met het programma Rondo, waarin presentator Wytse van der Goot vaak aan tafel zit met oud-Ajacieden als Marco van Basten en Wesley Sneijder. Ook voormalig Ajax-directeur Jan van Halst moet het ontgelden.

"Ik zie daar die topinternationals en Jan van Halst, wat die erbij doet begrijp ik ook niet, maar het zijn geen leuke gesprekken", trapt Derksen af bij Vandaag Inside. "Ze hebben ook geen leuke avonturen meegemaakt, het is gewoon gelul in de ruimte."

Van der Gijp richt daarna zijn pijlen op Marco van Basten. "Ik vind hem toch wel een hele aparte vogel, moet ik zeggen", reageert Van der Gijp. "Ik snap werkelijk niet dat daar iemand zit die drie keer de Ballon d'Or heeft gewonnen en nooit gewoon eens iets leuks kan vertellen over voetbal. Van Basten was een geweldenaar. Maar je maakt mij toch niet wijs dat als er aan je gevraagd wordt, dat je iets leuks kan vertellen. Hij kán dat niet."

De oud-international ziet dat het er in Engeland anders aan toe gaat. "Als je de podcast luistert met Gary Lineker, Micah Richards en Alan Shearer, die hebben alleen maar leuke verhalen over oude trainers en teamgenoten. Maar Van Basten, daar komt gewoon nooit, nooit wat uit", besluit Van der Gijp.