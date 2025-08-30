AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
2025-08-27
René van der Gijp kraakt beslissing Ajax: "Het slaat nergens op"

Max
bron: Vandaag Inside
René van der Gijp
René van der Gijp Foto: © Pro Shots

René van der Gijp begrijpt niet dat Ajax zich versterkt heeft met James McConnell. De huurling van Liverpool lijkt niet overeen te komen met het oorspronkelijk plan van de Amsterdammers. 

Ajax was deze zomer op zoek naar een vervanger van Jordan Henderson en wilde graag een ervaren controleur. Nu komt de club uit bij de twintigjarige McConnell. “Het slaat nergens op”, oordeelt Van der Gijp in Vandaag Inside. “Ze willen eerst Edson Álvarez en Daley Blind, maar nemen nu een van Liverpool die nog nooit in de Premier League heeft gespeeld…”

De voormalig profvoetballer wordt gewezen op de beperkte financiële middelen van de Amsterdammer. “Dat weet ik, maar het is wel heel raar als je zegt dat je een ervaren jongen wil, dat je daar dan een jongen van twintig neerzet", vervolgt Van der Gijp. "Dat is een beetje gek."

