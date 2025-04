René van der Gijp kritisch: "Als Traoré naar binnen komt..."

"Ik ben geen keeper, hè", begint Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "En ik weet ook niet veel van keepen, maar je zou toch bijna denken dat als Traoré naar binnen komt dat hij hem in de verre hoek schiet. Altijd."

Ook Wim Kieft is dus niet gecharmeerd van de PSV-doelman. "Die jongen houdt nooit iets tegen", reageert hij, waarop Van der Gijp verder gaat. "Hij kan hem niet in de andere hoek schieten. Dat gaat niet. Dan schiet hij hem tegen Malacia aan. Hij gaat hem honderd procent in die verre hoek schieten. Dat is toch een beetje apart dat je er niet bij kan", aldus Gijp.