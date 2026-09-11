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René van der Gijp kritisch na Ajax - PSV: "Dat zie je niet vaak"

Niek
René van der Gijp
René van der Gijp Foto: © Pro Shots

Hoewel Peter Bosz met PSV uitstekende resultaten neerzet, krijgt de trainer buiten het veld de nodige kritiek. Vooral zijn houding tegenover de media valt niet bij iedereen in goede aarde. René van der Gijp laat in de podcast KieftJansenEgmondGijp duidelijk merken dat hij weinig op heeft met de manier waarop Bosz zich presenteert.

In de rubriek Blessuretijd krijgt Van der Gijp een aantal vragen van luisteraars voorgeschoteld. Daarbij komt ook de PSV-trainer ter sprake. Zijn oordeel over Bosz, die in het verleden werkzaam was bij Ajax, is duidelijk: "Peter Bosz is natuurlijk een pedant ventje."

Later in de podcast wordt dieper ingegaan op de manier waarop Bosz met journalisten omgaat. Van der Gijp verwijst daarbij naar het interview na de wedstrijd tussen Ajax en PSV. Bosz nam het toen op voor Ruben van Bommel, die een harde overtreding had gemaakt op Ajax-verdediger Aaron Bouwman.

Van der Gijp begrijpt weinig van de reactie van Bosz. "Hij gaat dan zeggen: 'Dit is voetbal', maar dit zie je wel vaker bij American football dan je het bij gewone voetbalwedstrijden ziet", reageert hij. "Dit zie je niet vaak. Je kan het op één hand tellen hoe vaak je dat per seizoen ziet", vervolgt Van der Gijp geïrriteerd. 

Ook Michel van Egmond heeft zijn bedenkingen bij de houding van Bosz. Volgens de schrijver zou de PSV-trainer zich anders kunnen opstellen tegenover de media. "Ik vind het jammer. Hij gebruikt de pers niet echt. Toen hij over zijn moeder sprak, kreeg hij heel veel sympathie", blikt hij terug. "Hij zou het zichzelf makkelijker kunnen maken door niet zo bozig te doen. Hij komt niet zo sympathiek over", besluit Van Egmond. 

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