René van der Gijp kritisch op Ajacied: "Wereldkampioen klappen"

"Hij is wereldkampioen klappen. Maar een minuut voor tijd zegt hij niet: 'Donderstraal dat zestienmetergebied uit", begint Van der Gijp over de ervaren Engelsman van Ajax bij Vandaag Inside. Johan Derksen begreep hier ook maar weinig van. "Ik heb met open mond zitten kijken. Van die goal af, dan staan ze allemaal buitenspel. Ze stonden op de doellijn."

"Sutalo, Henderson, Klaassen, Pasveer en er is niemand die iets zegt", gaat Gijp verder. 'De Snor' wil ook nog even wat kwijt over de trainer van Ajax. "Ik heb zitten kijken naar die beelden. Als die Italiaan (Farioli, red.) nou gewoon voor een andere keeper had gekozen... Want deze Pasveer ging bij beide ballen weer niet vrijuit. Het is gewoon een veteraan, die het niet meer bij kan benen."

"Hij pakt nooit een punt, hij kost alleen punten. Als hij naar een hoek gaat, is het net alsof er een mut aardappelen naar de hoek valt", aldus Derksen. Van der Gijp besluit over het feest wat losbarstte in Eindhoven toen bleek dat Ajax punten had verspeeld. "Gisteren hoorde ik mensen die het verkeerd vonden dat PSV het ging vieren. Denk jij niet dat zij drie weken op elkaar hebben afgegeven? Die waren toch zo blij als een kind, dat zou ik ook zijn."