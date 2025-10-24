René van der Gijp lacht om oud-Ajacied: "Het is ook een gedoe"

Kon veel Minder
Vaessen blikt terug op onderonsje: ""Zei tegen hem: 'je gaat huilen'"
René van der Gijp moest afgelopen weekend erg lachen om Noa Lang. De voormalig speler van Ajax leek zijn eerste goal voor Napoli te maken, maar de goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. 

Vooral de manier van juichen zorgde voor hilariteit bij Van der Gijp. "Als je Lang bent en je scoort na een maand of vier, dan kan je beter je shirt aanhouden. Maar het is ook een gedoe hè?", begint hij in KieftJansenEgmondGijp. "En dan rennen, rennen, rennen en dan kom je erachter dat het buitenspel is. Lang kan wel even denken dat hij buitenspel stond. Even wachten tot je gaat rennen."

Rob Jansen zet sowieso zijn vraagtekens bij de enthousiaste manier van juichen van tegenwoordig. "De grote spelers deden al die dingen niet. De grote spelers gaven elkaar een hand en die liepen weer terug", merkt hij op, "maar tegenwoordig lopen ze bijna om het stadion heen."

'Heitinga krijgt advies': "Dan komen spelers meer in hun kracht"

'Heitinga krijgt advies': "Dan komen spelers meer in hun kracht"

Kenneth Taylor pakt rood tegen Chelsea

Taylor krijgt steun na rood: "Dan ben je tegenwoordig de pineut"

