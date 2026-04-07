René van der Gijp met transferadvies: "Ajax? Zeker, dat kan ook"
René van der Gijp denkt dat het goed zou zijn als Sven Mijnans de volgende stap in zijn loopbaan zou zetten. De middenvelder zag vorig jaar zomer een transfer naar PSV in het water vallen, maar de analist denkt dat een stap naar PSV, Ajax of Feyenoord goed zou zijn.
"Mijnans doet mij een beetje denken aan totaal een andere voetballer, maar aan die jongen van Atalanta, De Roon", vertelt Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Ik had nooit verwacht dat hij van Heerenveen naar Italië zou gaan en daar de grote man zou worden. Het zou zomaar kunnen dat Mijnans naar Atalanta gaat en een hele goede, stabiele middenvelder wordt."
"En PSV, Feyenoord, Ajax?" vraagt Wim Kieft vervolgens. "Zeker, dat kan ook. Maar weet je wat het nadeel is en dat maakt het zo moeilijk: het probleem van dit moment is dat Genk, Club Brugge, Anderlecht gewoon 32 miljoen voor hun spelers vragen. Dat zijn krankzinnige bedragen. Een gozer uit de middenmoot in Duitsland vragen ze ook absurde bedragen voor. PSV gaat ook geen absurde bedragen betalen", aldus Gijp.
'Weghorst gelinkt aan Portugese topclub': "Heerlijke combinatie"
René van der Gijp met transferadvies: "Ajax? Zeker, dat kan ook"
Driessen: "Ajax en Feyenoord in play-offs zou het mooiste zijn"
John van den Brom over Wout Weghorst: "Of het wat gaat worden..."
Mohamed Ihattaren eerlijk: "Dat bedrag gaat Ajax niet betalen"
'Derksen eist ingrijpen bij Ajax': "Drie weken niet opstellen!"
Ajax gekraakt: "Dat heb ik in mijn leven nog niet meegemaakt"
Kieft neemt het op voor Ajacied: "Voor wie wordt hij gewisseld?"
Veldman opent jacht op Ajax: "Met nog vijftien punten te gaan..."
Spitse over trainerscursus: "Daar moeten ze met mij naar kijken"
Aaron Bouwman terug naar Jong Ajax: "Het is niet goed genoeg"
Driessen wijst naar Ajax: "Een beetje hetzelfde als bij Heracles"
Anco Jansen wijst naar Ajax-tweetal: "Zijn heel druk met zichzelf"
Driessen voorspelt strijd om plek twee: "Gewoon de favoriet"
Ten Voorde ziet: "Het grote Ajax paste zich aan aan FC Twente"
Míchel reageert op interesse van Ajax: "Dan praten we erover"
Steven Berghuis krijgt gelijk: "Niemand houdt hun kop dicht"
FC Twente-speler krijgt lof: "Die heb ik liever dan Sutalo"
Steijn zijn toekomst nog onduidelijk: "Ik heb wel een voorkeur"
Van Hanegem: "Ajax zou weer aanvallen, alleen ik zie het niet"
'Ajax in gesprek met LaLiga-trainer; meerdere kapers op de kust'
Ajax-huurling imponeert: "Vind hem verdedigend beter dan Sutalo"
Kieft verbaasd over Ajax-tactiek: "Begrijp daar geen ene bal van"
"Berghuis, Godts en Gloukh hebben daar allemaal een handje van"
Van Hanegem fileert Ajacied: "Dat hij na zo’n seizoen het lef heeft"
García krijgt verwijt 'tactisch onbenul': "Verschrikkelijk, echt waar"
Vermeulen trekt conclusie over Ajax: "Dat is killing natuurlijk"
Perez doet pijnlijke Ajax-conclusie: "Daar zijn ze kampioen in"
Hato knokt zich terug bij Chelsea: "Begint in de smaak te vallen"
Ajax-talent debuteert: "Heb aangetoond dat ik het niveau aankan"