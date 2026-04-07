René van der Gijp met transferadvies: "Ajax? Zeker, dat kan ook"

René van der Gijp denkt dat het goed zou zijn als Sven Mijnans de volgende stap in zijn loopbaan zou zetten. De middenvelder zag vorig jaar zomer een transfer naar PSV in het water vallen, maar de analist denkt dat een stap naar PSV, Ajax of Feyenoord goed zou zijn.

"Mijnans doet mij een beetje denken aan totaal een andere voetballer, maar aan die jongen van Atalanta, De Roon", vertelt Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Ik had nooit verwacht dat hij van Heerenveen naar Italië zou gaan en daar de grote man zou worden. Het zou zomaar kunnen dat Mijnans naar Atalanta gaat en een hele goede, stabiele middenvelder wordt."

"En PSV, Feyenoord, Ajax?" vraagt Wim Kieft vervolgens. "Zeker, dat kan ook. Maar weet je wat het nadeel is en dat maakt het zo moeilijk: het probleem van dit moment is dat Genk, Club Brugge, Anderlecht gewoon 32 miljoen voor hun spelers vragen. Dat zijn krankzinnige bedragen. Een gozer uit de middenmoot in Duitsland vragen ze ook absurde bedragen voor. PSV gaat ook geen absurde bedragen betalen", aldus Gijp.