René van der Gijp over Ajax-PSV: "Zat een lekker wijf in bad"

René van der Gijp speelde voor PSV van 1982 tot 1984. In deze periode kwam hij uit als aanvaller en maakte hij 22 doelpunten in 48 wedstrijden. Daarna vertrok hij naar Neuchâtel Xamax in Zwitserland. Aangeschoven bij Blessuretijd vertelt de oud-voetballer een opvallende anekdote uit zijn voetballoopbaan van een duel tegen Ajax.

Van der Gijp begint met het stellen van een vraag aan Wim Kieft, om vervolgens zelf zijn verhaal te vertellen. "Had jij wel eens fantasieën? Wat voor fantasieën?", waarop Kieft vraagt. "Seksuele fantasieën? Ja, tuurlijk. Wie niet?", aldus de oud-prof.

Hierop steekt Van der Gijp van wal. "Ik heb altijd gedacht, bij PSV-Ajax, hè, dacht ik altijd bij mezelf dat is dan zo'n wedstrijd waar iedereen de hele week naar uitkijkt. Het publiek, de scheidsrechter, alles is over z'n toeren. Ik moest me dan een half uur voor tijd laten wisselen omdat er een lekker wijf in bad zit die je lekker gaat neuken, weet je wel. Dat je de enige bent die daarmee bezig is. Daar is verder niemand mee bezig."

Michel van Egmond reageert. "Zou er één voetballer meer zijn in de wereld die hiermee bezig is? Ik vermoed dat het echt waar is." Van der Gijp: "Zeker!". Rob Jansen haakt tot besluit in: "Ja, het is ook waar bij hem. Maar er is er eentje meer: George Best. Maar dit was nog een heel netjes verhaal."