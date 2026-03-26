Meldingen
2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Rene van der Gijp over Brian Brobbey: "Het leuke aan hem is..."

Wim Kieft
Wim Kieft

Michel van Egmond heeft zich in de podcast KieftJansenEgmondGijp lovend uitgelaten over Brian Brobbey. De spits maakt indruk, niet alleen met zijn spel maar ook met zijn fysieke kracht. In de podcast wordt uitgebreid gesproken over de Oranje-aanvallers richting het WK en daarbij vallen vooral de namen van Brobbey en Donyell Malen.

Van Egmond steekt zijn bewondering voor de fysieke kwaliteiten van Brobbey niet onder stoelen of banken. "Nou, het is een indrukwekkend lijf", zo begint Van Egmond. 

Ook René van der Gijp ziet dat de spits opvalt door zijn postuur en vergelijkt hem zelfs met grote spelers uit het verleden. "Het leuke aan Brobbey, net als bij Gullit en Lauri Cunningham vroeger, is zijn postuur."

Volgens Wim Kieft is het fysieke verschil goed te verklaren door krachttraining. "Als je daar een paar gewichten tegenaan gooit, gaat het ook drie keer zo hard, hè?"

In de podcast wordt vervolgens gesproken over de WK-selectie van het Nederlands elftal. De podcastmakers vinden dat zowel Brobbey als Donyell Malen een plek in de selectie verdienen. Brobbey scoort veel bij Sunderland en Malen laat zich zien bij AS Roma.

Volgens Van der Gijp kan Malen vooral belangrijk zijn in wedstrijden waarin Nederland op voorsprong staat en er ruimte ontstaat. "Malen is natuurlijk goed als je 1-0 voor staat en er ruimtes achter die verdedigers komen", zegt Van der Gijp. "Het is een snel mannetje, hoor", klinkt het.

Kieft denkt daarnaast dat ook Wout Weghorst belangrijk kan zijn voor Oranje als pinchhitter. "Malen kan ook aan de zijkanten spelen. Als Depay niet fit is, kan je Brobbey neerzetten en Weghorst laten invallen."

Gerelateerd:
Wout Weghorst

'Wout Weghorst ziet eigen transferwaarde weer verder afnemen'

0
Valentijn Driessen

Driessen meent: "Ajax zit waarschijnlijk niet op hem te wachten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Brian Brobbey Wim Kieft René van der Gijp
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marciano Vink in het Philips Stadion

Vink: "Ik vind dat hij wel de voorkeur boven Steur moet hebben"

0
René van der Gijp

Gijp ziet wereldspeler: "Die is 84 keer zo goed als Mika Godts"

0
Sergiño Dest

Sergiño Dest blikt terug: "We waren in gesprek over verlenging"

0
Maher Carrizo

VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd

0
Kale en Kokkie

Ajax-fans vrezen: "In Eindhoven lachen ze een krul in hun lul"

0
Oscar Garcia langs de lijn

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk tegen Feyenoord (1-1)

0
Wout Weghorst baalt

Weghorst na dit seizoen naar FC Twente? "Denk dat hij gaat komen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws