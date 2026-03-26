Rene van der Gijp over Brian Brobbey: "Het leuke aan hem is..."
Michel van Egmond heeft zich in de podcast KieftJansenEgmondGijp lovend uitgelaten over Brian Brobbey. De spits maakt indruk, niet alleen met zijn spel maar ook met zijn fysieke kracht. In de podcast wordt uitgebreid gesproken over de Oranje-aanvallers richting het WK en daarbij vallen vooral de namen van Brobbey en Donyell Malen.
Van Egmond steekt zijn bewondering voor de fysieke kwaliteiten van Brobbey niet onder stoelen of banken. "Nou, het is een indrukwekkend lijf", zo begint Van Egmond.
Ook René van der Gijp ziet dat de spits opvalt door zijn postuur en vergelijkt hem zelfs met grote spelers uit het verleden. "Het leuke aan Brobbey, net als bij Gullit en Lauri Cunningham vroeger, is zijn postuur."
Volgens Wim Kieft is het fysieke verschil goed te verklaren door krachttraining. "Als je daar een paar gewichten tegenaan gooit, gaat het ook drie keer zo hard, hè?"
In de podcast wordt vervolgens gesproken over de WK-selectie van het Nederlands elftal. De podcastmakers vinden dat zowel Brobbey als Donyell Malen een plek in de selectie verdienen. Brobbey scoort veel bij Sunderland en Malen laat zich zien bij AS Roma.
Volgens Van der Gijp kan Malen vooral belangrijk zijn in wedstrijden waarin Nederland op voorsprong staat en er ruimte ontstaat. "Malen is natuurlijk goed als je 1-0 voor staat en er ruimtes achter die verdedigers komen", zegt Van der Gijp. "Het is een snel mannetje, hoor", klinkt het.
Kieft denkt daarnaast dat ook Wout Weghorst belangrijk kan zijn voor Oranje als pinchhitter. "Malen kan ook aan de zijkanten spelen. Als Depay niet fit is, kan je Brobbey neerzetten en Weghorst laten invallen."
'Wout Weghorst ziet eigen transferwaarde weer verder afnemen'
Driessen meent: "Ajax zit waarschijnlijk niet op hem te wachten"
Rene van der Gijp over Brian Brobbey: "Het leuke aan hem is..."
Vink: "Ik vind dat hij wel de voorkeur boven Steur moet hebben"
Oud-Ajacied dichtbij unieke prestatie: "Kan een legende worden"
Johan Inan wijst zwakste schakels aan bij Ajax: "Dieptepunt"
Weghorst uit vorm? "Ik vind hem de laatste tijd niet zo goed"
Gijp ziet wereldspeler: "Die is 84 keer zo goed als Mika Godts"
Dave Maasland vreest: "Dan heeft Ajax er een klein probleem bij"
Steur onthult: "Ik heb daar inderdaad met hem over gesproken"
Óscar García na Klassieker: "Ik vond het een goede wedstrijd"
Ten Cate: "Mijn moeder is nog nooit zo geïnteresseerd geweest"
'PSV gaat spoedig miljoenen neertellen voor oud-speler van Ajax'
Ajax deelt plannen Nieuwe Toekomst: "Moet visitekaartje worden"
Wilfred Genee onthult: "Hij kon alles zien in systeem van Ajax"
Bounida hakt knoop door en krijgt direct bijzondere uitnodiging
Willie Overtoom haalt uit naar Ajax: "Ze worden teveel gepamperd"
Spaan ziet 'groot verschil' Ajax en Feyenoord: "Meteen naar O19"
Van 't Schip waarschuwde Ajax al voor datalek: "Zou niet moeten"
"Real Madrid stelde alles in het werk om deze Ajacied te halen"
Mark Verkuijl voor het eerst weer in actie na overlijden vriendin
Cruijff 'geschrokken' van Ajax: "Hij zag het met lede ogen aan"
Perez kraakt Ajacied: "Hij had nul keer de bal in twintig minuten"
'Brobbey na sterk debuutseizoen al gelinkt aan stap omhoog'
Noa Lang over lelijke blessure: "Een vrouw sprong op en schreeuwde"
'Transferwaarde Kasper Dolberg daalt opnieuw met miljoenen'
Ajax bevestigt hack: Amsterdamse club doet meteen aangifte
Tomiyasu moet rentree uitstellen, Ajax-verdediger niet fit genoeg
Sergiño Dest blikt terug: "We waren in gesprek over verlenging"
Ajax slachtoffer van hack: zorgen om seizoenkaarten en stadionverboden