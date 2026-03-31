René van der Gijp prijst voormalig Ajacied: "Hij had echt alles"
René van der Gijp vindt dat Maarten Stekelenburg niet de lof heeft gekregen die hij verdiende. De analist vond de oud-Ajacied een geweldige doelman.
Van der Gijp heeft het idee dat Stekelenburg vaak vergeten wordt. "Doordat hij vlak na Edwin van der Sar kwam, noemen wij hem niet vaak. Maar hij was ook echt gewoon een hele goede keeper", merkt de voormalig profvoetballer op in de podcast KieftJansenEgmondGijp.
De voormalig doelman van onder andere Ajax, AS Roma, Fulham en het Nederlands elftal kan op complimenten rekenen van Van der Gijp. "Hij had echt alles van een keeper", meent hij. "Lengte, uitstraling... echt een goede keeper. Als je hem vergelijkt met Onana, was hij echt een veel betere keeper."
Derksen kraakt Ronald Koeman: "Ik vind het echt onprofessioneel"
Kristensen dacht aan stoppen: "De beslissing was al genomen"
Kroes doet boekje open na vertrek bij Ajax: "Zwaar overdreven"
Lang over duimblessure: "Waren even bang dat ik een stuk kwijt was"
Kroes ziet reden voor falen bij Ajax: "Het is bijna onbegonnen"
Janse over bijzonder moment: "Dachten: wat gebeurt hier nou weer?"
Vertrekt Gloukh al bij Ajax? "Ik heb gesproken met Jordi Cruijff"
KNVB maakt de scheidsrechter bekend voor duel Ajax - FC Twente
Kees Jansma klaar met talkshows: "Vind Johan Derksen vervelend"
Dies Janse: "In zo’n wedstrijd zoek je natuurlijk de grens op"
Pierie kende serieuze blessureproblemen: "Daar schrok ik van"
Agenten ontvangen 67 (!) miljoen euro: Ajax betaalde dit bedrag
"Hij heeft de potentie om de nieuwe Frenkie de Jong te worden"
Stentler: "Daarin heeft Ajax ook wel klein beetje geluk gehad"
'Feyenoord-talent verlengt ondanks verregaande interesse Ajax'
Theo Janssen tipt nieuwe tactiek voor Koeman: "Veel creatiever"
Samenvatting: Ajax Vrouwen verslaat PEC Zwolle, opmerkelijke kaart
Van der Vaart sneert: "Marokkanen die hier niet goed genoeg zijn"
VIDEO | Ryan Babel schittert in datingshow: "Ik ben bouwvakker"
Weghorst spreekt Oranje-kleedkamer toe: "Nooit durven dromen"
'Brobbey in basis Oranje': "Weghorst zal de WK-selectie halen"
Kees Smit in Oranje: "Koeman kan beter Sean Steur meenemen"
Wim Kieft wijst naar Ajacied: "Dat stemt niet per se vrolijk"
Brobbey eerste spits op het WK? "Hij speelde zó ongelooflijk goed"
Mikautadze blijft scoren en nadert record van Shota Arveladze
Waarom steeds meer sporters trainen met gewichtsvesten
Sjaak Swart met transferadvies: "Zou een goede voor Ajax zijn"
Kik Pierie stopte: "Daardoor ben ik mijn spelplezier verloren"
Van de Beek: "Kon niet echt afscheid nemen van het Ajax-publiek"