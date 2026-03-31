2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
René van der Gijp prijst voormalig Ajacied: "Hij had echt alles"

Max
bron: KieftJansenEgmondGijp
René van der Gijp
René van der Gijp Foto: © Pro Shots

René van der Gijp vindt dat Maarten Stekelenburg niet de lof heeft gekregen die hij verdiende. De analist vond de oud-Ajacied een geweldige doelman. 

Van der Gijp heeft het idee dat Stekelenburg vaak vergeten wordt. "Doordat hij vlak na Edwin van der Sar kwam, noemen wij hem niet vaak. Maar hij was ook echt gewoon een hele goede keeper", merkt de voormalig profvoetballer op in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

De voormalig doelman van onder andere Ajax, AS Roma, Fulham en het Nederlands elftal kan op complimenten rekenen van Van der Gijp. "Hij had echt alles van een keeper", meent hij. "Lengte, uitstraling... echt een goede keeper. Als je hem vergelijkt met Onana, was hij echt een veel betere keeper."

