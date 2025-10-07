AD Voetbalpodcast
Mogelijke hulp voor Heitinga genoemd: "Wordt procestrainer genoemd"
René van der Gijp schrikt van wat hij ziet: "Niet Ajax-waardig"

Arthur
bron: Vandaag Inside
René van der Gijp
René van der Gijp Foto: © Pro Shots

John Heitinga merkt dat de kritiek op Ajax en zijn eigen functioneren hem raakt. Hij liet weten dat de negatieve reacties hem niet onberoerd laten.

"Soms gaat het wel te ver", zei Heitinga voorafgaand aan Sparta Rotterdam - Ajax (3-3). "Eigenlijk lees ik heel weinig, maar natuurlijk krijg je veel mee. Dat ze kritiek op mij hebben, prima. Maar het komt ook bij je gezin binnen. Je hebt jonge kinderen en die gaan naar school. Ik vind dat we daar wel wat voorzichtiger in mogen en kunnen zijn."

René van der Gijp benadrukte bij Vandaag Inside dat de storm van kritiek na de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam nog veel heviger had kunnen zijn. "Hij heeft nog al het geluk van de wereld ook tegen Sparta, want ze kunnen er nog twee keer een maken. De ene jongen stiftte hem naast en de ander wilde het met de binnenkant van zijn voet doen. Het is matig als je zit te kijken naar Ajax. Het is niet Ajax-waardig."

