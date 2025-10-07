René van der Gijp schrikt van wat hij ziet: "Niet Ajax-waardig"

"Soms gaat het wel te ver", zei Heitinga voorafgaand aan Sparta Rotterdam - Ajax (3-3). "Eigenlijk lees ik heel weinig, maar natuurlijk krijg je veel mee. Dat ze kritiek op mij hebben, prima. Maar het komt ook bij je gezin binnen. Je hebt jonge kinderen en die gaan naar school. Ik vind dat we daar wel wat voorzichtiger in mogen en kunnen zijn."

René van der Gijp benadrukte bij Vandaag Inside dat de storm van kritiek na de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam nog veel heviger had kunnen zijn. "Hij heeft nog al het geluk van de wereld ook tegen Sparta, want ze kunnen er nog twee keer een maken. De ene jongen stiftte hem naast en de ander wilde het met de binnenkant van zijn voet doen. Het is matig als je zit te kijken naar Ajax. Het is niet Ajax-waardig."