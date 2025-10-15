Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
René van der Gijp stoort zich: "Hebben Amsterdammers heel vaak"

Rik Engelbertink
bron: Vandaag Inside
Rene van der Gijp
Rene van der Gijp Foto: © BSR Agency

René van der Gijp is niet zo'n groot fan van de manier waarop Amsterdammers verhalen vertellen. Gijp noemt de mensen uit de hoofdstad langdradig van stof.

"Wat klote is aan bepaalde mensen als ze een verhaal vertellen, en dat hebben Amsterdammers heel vaak, als ze een verhaal vertellen, dan komen ze op iets. Elke keer weer, waardoor zo'n verhaal héél lang kan duren", zegt Gijp bij Vandaag Inside.

Vervolgens wordt de toon iets minder serieus: "Wim Kieft zegt dan ook altijd: doe mij de korte versie maar", besluit hij lachend.

