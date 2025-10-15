René van der Gijp stoort zich: "Hebben Amsterdammers heel vaak"

René van der Gijp is niet zo'n groot fan van de manier waarop Amsterdammers verhalen vertellen. Gijp noemt de mensen uit de hoofdstad langdradig van stof.

"Wat klote is aan bepaalde mensen als ze een verhaal vertellen, en dat hebben Amsterdammers heel vaak, als ze een verhaal vertellen, dan komen ze op iets. Elke keer weer, waardoor zo'n verhaal héél lang kan duren", zegt Gijp bij Vandaag Inside.

Vervolgens wordt de toon iets minder serieus: "Wim Kieft zegt dan ook altijd: doe mij de korte versie maar", besluit hij lachend.