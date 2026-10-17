René van der Gijp verbijsterd door Ajacied: "Dit kon echt niet"

René van der Gijp is met stomheid geslagen door het interview van Ajax-trainer Míchel na het duel van Ajax met Hajduk Split. Het Engels van de Spanjaard is volgens Gijp 'ontluisterend'.

Míchel kwam na het duel amper uit zijn woorden. Andere media oordeelden ook al hard. "Wat was dat slecht hè. Dat kan echt niet. Je kan niet je club zo vertegenwoordigen dat je niet verder komt dan, ‘We kregen kansen’. En het duurde lang ook he", is Gijp uiterst kritisch bij Vandaag Inside.

"Ik dacht het wordt een interview van een minuut of 3,4. Maar het duurde en het duurde en die man", zegt Gijp, die Míchel wanhopig naar woorden za zoeken. "Het lukt hem gewoon niet… Ontluisterend, dit kon echt niet", vindt hij.