René van der Gijp verbijsterd door Ajacied: "Dit kon echt niet"
René van der Gijp is met stomheid geslagen door het interview van Ajax-trainer Míchel na het duel van Ajax met Hajduk Split. Het Engels van de Spanjaard is volgens Gijp 'ontluisterend'.
Míchel kwam na het duel amper uit zijn woorden. Andere media oordeelden ook al hard. "Wat was dat slecht hè. Dat kan echt niet. Je kan niet je club zo vertegenwoordigen dat je niet verder komt dan, ‘We kregen kansen’. En het duurde lang ook he", is Gijp uiterst kritisch bij Vandaag Inside.
"Ik dacht het wordt een interview van een minuut of 3,4. Maar het duurde en het duurde en die man", zegt Gijp, die Míchel wanhopig naar woorden za zoeken. "Het lukt hem gewoon niet… Ontluisterend, dit kon echt niet", vindt hij.
Ook de basisplaats van Jofre Torrents krijgt kritiek. "En dan ga je ook nog een linksback opstellen van een jaar of 18/19. Zou hij die jongen nou een keer of tien hebben zien spelen? Nee natuurlijk niet. Waar slaat dit op?", zegt hij tot besluit.
Zet in op Ajax tegen FC Groningen!
Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
René van der Gijp verbijsterd door Ajacied: "Dit kon echt niet"
Baas dicht bij transfer in zomer: "Daar is wel mee gesproken"
'Jan de Jong waarschuwt Ajax': "We hebben ze geschetst hoe..."
"Farioli wil tegen PSV afrekenen met zijn wonden uit Amsterdam"
Ajax-aankoop van Cruijff bekritiseerd: "Grootste flop tot dusver"
Kieft haalt uit naar Ajax-tweetal: "De opwinding is overdreven"
Ajax-trainer Michel onder druk: "Daar maken spelers misbruik van"
Amrabat krijgt kritiek: "Henderson wordt met de wedstrijd beter"
Derksen en Van der Gijp halen uit naar Ajax: "Spijker op z'n kop"
Míchel gefileerd: "Je kan het niet eens steenkolen-Engels noemen"
Raymond van Meenen verklapt: "Zij gaan vaker de topclubs fluiten"
'Oud-Ajacied gebruikte snus': "Dat had hij in België geleerd"
El Ahmadi over Ajax: "Voor landstitel kan het al te laat zijn"
Misehouy wil revanche: "Ze zeggen altijd: talent vergaat niet"
Lukkien voorbereid op Ajax: "Gekeken of ze deden wat wij verwachten"
Kieft ziet Feyenoord uitlopen op Ajax: "Moet echt veel pijn doen"
Driessen waarschuwt Míchel: "Daar gaan spelers misbruik van maken"
Jan van Halst na onrust bij Ajax: "Ik glimlach daarom en dat is prima"
Erik ten Hag wijst naar Ajax: "Op randje om er vanaf te vallen"
'Martínez op ramkoers met United; transfer kan Ajax geld opleveren'
Van Polen met transferadvies voor Ajax: "Zie hem die stap wel maken"
Wout Weghorst vol verbazing na rode kaart: "Ik werd helemaal gek"
Antony's huis overvallen en leeggeroofd: "Wat me het boos maakt..."
'Spandoeken van Ajax-fans op brute wijze gestolen': "Tum + Paddy"
Ajax-duo gefileerd: "Hij mag eigenlijk geen Ajax shirt dragen"
Kroatische media lyrisch: "Bedenk dat Ajax daarmee aan het duel begon"
Klaassen over 'crisis' bij Ajax: "Moeten niet gaan overdrijven"
Ajax op rapport: VI deelt 8 (!) onvoldoendes uit na nederlaag
Driessen bekritiseert Cruijff: "De lessen van zijn vader gemist"
Hajduk Split biedt excuses aan richting Ajax: "Onze supporters"