René van der Gijp wijst naar Ajax: "Als dat ook wegvalt..."
René van der Gijp maakt zich zorgen over de sportieve ontwikkeling van de Eredivisie en de gevolgen daarvan voor de financiële waarde van Nederlandse spelers. In de podcast KieftJansenEgmondGijp waarschuwt de oud-voetballer dat de hoge transfersommen die Nederlandse clubs momenteel ontvangen, in de toekomst mogelijk verdwijnen. Prestaties op Europees gebied van de Nederlandse clubs spelen daarbij ook mee volgens de oud-international.
Van der Gijp ziet het niveau van de Eredivisie achteruitgaan en vreest dat buitenlandse clubs daardoor minder interesse krijgen in spelers uit Nederland. Wanneer Nederlandse clubs ook op Europees niveau niet meer weten te overtuigen, kan dat volgens hem grote gevolgen hebben voor de transfermarkt. "Maar als dat ook wegvalt, zal je zien dat dadelijk de grote bedragen van veertig en vijfenveertig miljoen verdwijnen. Dat mensen straks zeggen: wat stelt het voor dat je de linksback van Fortuna Sittard voorbijgaat?", stelt Van der Gijp.
Volgens de analist ligt er daarom een belangrijke verantwoordelijkheid bij PSV en Feyenoord. Beide clubs komen deze week opnieuw in actie in de Champions League. Feyenoord speelt dinsdagavond in eigen huis tegen Internazionale, terwijl PSV woensdag in Eindhoven aantreedt tegen Club Brugge. De prestaties van de Nederlandse topclubs zijn volgens Van der Gijp belangrijk om het aanzien van de Eredivisie overeind te houden. Hij vreest dat buitenlandse scouts steeds minder overtuigd raken van het niveau in Nederland.
"Weet je wat denk ik heel belangrijk is? Dat zowel Feyenoord als PSV het in de Champions League goed doen. De competitie is nu zo aan het terugvallen, dat scouts die gaan kijken, terugkomen bij hun club en zeggen: het gaat nergens meer over", legt hij uit.
René van der Gijp wijst naar Ajax: "Als dat ook wegvalt..."
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