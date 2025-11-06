René van der Gijp ziet Ajax-misser: "Die hadden ze moeten kopen"

René van der Gijp denkt dat Ajax door had moeten pakken en Robin Roefs naar Amsterdam had moeten halen. De doelman maakt dit seizoen grote indruk bij Sunderland.

Roefs was afgelopen zomer in beeld bij Ajax, maar de Amsterdammers vonden de doelman van NEC uiteindelijk te duur. Daarna maakte hij een miljoenentransfer naar Sunderland, waar hij bijna wekelijks uitblinkt. "Ik had ook niet verwacht dat die jongen het zo goed zou doen", geeft Van der Gijp toe in Vandaag Inside. "Ze (Ajax, red.) hadden natuurlijk altijd die keeper van NEC moeten kopen."

Johan Derksen sluit zich bij zijn collega aan. "Die doet het hartstikke goed", aldus de voormalig profvoetballer. "Een keeper van 42 (Remko Pasveer is 41, red.) is toch geen gezicht. Lachwekkend, toch? Anders had je een jonge gozer in het doel gehad."