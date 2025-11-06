Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

René van der Gijp ziet Ajax-misser: "Die hadden ze moeten kopen"

Max
bron: Vandaag Inside
René van der Gijp
René van der Gijp Foto: © Orange Pictures

René van der Gijp denkt dat Ajax door had moeten pakken en Robin Roefs naar Amsterdam had moeten halen. De doelman maakt dit seizoen grote indruk bij Sunderland.

Roefs was afgelopen zomer in beeld bij Ajax, maar de Amsterdammers vonden de doelman van NEC uiteindelijk te duur. Daarna maakte hij een miljoenentransfer naar Sunderland, waar hij bijna wekelijks uitblinkt. "Ik had ook niet verwacht dat die jongen het zo goed zou doen", geeft Van der Gijp toe in Vandaag Inside. "Ze (Ajax, red.) hadden natuurlijk altijd die keeper van NEC moeten kopen."

Johan Derksen sluit zich bij zijn collega aan. "Die doet het hartstikke goed", aldus de voormalig profvoetballer. "Een keeper van 42 (Remko Pasveer is 41, red.) is toch geen gezicht. Lachwekkend, toch? Anders had je een jonge gozer in het doel gehad."

Gerelateerd:
Erik ten Hag

'Ajax sprak al voor het duel met Galatasaray met Erik ten Hag'

0
Youri Mulder

Mulder hard: "Elke speler van Galatasaray is beter dan van Ajax"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws René van der Gijp
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Ajacieden balen, links Remko Pasveer

Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"

0
Wim Kieft

Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk doet Ajax-constatering: "Dat is best wel pijnlijk"

0
Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk eerlijk over Ajax: "Dat was echt ongekend"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk maakt Ajax af: "Hebben niks te zoeken in de top"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd