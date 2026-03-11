René van der Gijp ziet probleem Ajax: "Dat gaat niet, nooit"

Bij Ajax vond onlangs opnieuw een trainerswissel plaats nu Fred Grim moest plaatsmaken voor Oscar Garcia. "Als je nu, in de staat van het elftal, trainer van Ajax wordt, dan ga je nooit, maar dan ook nooit, aan het verwachtingspatroon voldoen. Dat gaat niet, nooit", reageert Van der Gijp in KieftJansenEgmondGijp. "Dat zag je aan Farioli."

De Italiaanse oefenmeester werd op een haar na kampioen met Ajax, terwijl de verwachtingen aan het begin van het seizoen veel lager lagen. "Dan vonden ze het spel weer niet aantrekkelijk genoeg", aldus Gijp. "Wanneer vonden ze het spel aantrekkelijk genoeg? Dan was toen jij (Wim Kieft, red.) er voetbalde. En toen Cruijff, Seedorf en Kluivert er voetbalden. En inderdaad onder Ten Hag en Overmars. Maar daarna, en daarvoor, is het altijd gezeik geweest, dat je niet aan de verwachtingen kan voldoen."