Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Ajax historie & oud-spelers

René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"

Stefan

PSV nam deze zomer afscheid van vleugelaanvaller Noa Lang. De voormalig Ajacied verkaste naar Napoli, maar komt bij de regerend kampioen van Italië maar weinig aan spelen toe.

"Ik wilde dat Napoli volgen voor Noa Lang, maar die zit alleen maar op de bank", begint Michel van Egmond in KieftJansenEgmondGijp. "Die komt niet snel in het elftal, nee. Die moet inderdaad snel aanscherpen, anders wordt het moeilijk."

"Wat ik altijd bij Noa Lang...", haakt voormalig PSV'er René van der Gijp in. "Dat vind ik bij die rechtsbuiten van Feyenoord wat minder, maar bij Lang is het altijd dribbelen, dribbelen, dribbelen en dan gaat hij naar binnen. Het is natuurlijk anders om op de stopper van AC Milan af te lopen, dan op de stopper van RKC Waalwijk."

"Hij komt er doorheen, of niet. Zo simpel is het", constateert zaakwaarnemer Rob Jansen. Deze mening deelt Van der Gijp ook. "En als hij er niet doorheen komt, dan wordt hij volgend seizoen verhuurd aan Club Brugge of aan Ajax. Toch?", aldus de analist.

