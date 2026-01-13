Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

Niek

Erik ten Hag gaat per 1 februari aan de slag als technisch directeur bij FC Twente en René Wagelaar vraagt zich af of Leon ten Voorde dan nog wel een geschikte 'clubwatcher' is voor de Tubantia. Dat laat de voetballiefhebber deze week weten in het programma van VoetbalTijd

In de laatste uitzending gaat het, met Ajax-watcher Johan Inan uit Enschede namens het 'AD' als gast, over de clubwatchers. Wagelaar toont zich daarbij kritisch over het werk van Tubantia-verslaggever Leon ten Voorde. "We hebben hier de supporter van FC Twente. Ten Hag werkte bij Ajax, maar ik kan niet een stukje vinden waarin hij een slecht woord over Ajax schrijft. Hij is een Ajax-hater en in die periode hoor of zie je niks", blikt hij terug.

"Ten Hag is nog maar net de ArenA uitgereden en er komt een hele bombarie en dan is het in elk stukje: Ajax-publiek dit, Ajax-publiek dat. Je kunt aan bepaalde journalisten wel zien - Hugo Borst bijvoorbeeld op TV - hoe de lijntjes lopen", vervolgt Wagelaar kritisch. "Dat heb je snel door. En als je er dan zo lang zit, in dit geval praat ik hier over de clubwatcher (Leon ten Voorde, red.) van misschien wel twintig of vijfentwintig jaar, dat is zeventien jaar te lang. Ik ben er altijd wel voor om na een paar jaar een nieuwe clubwatcher naar voren te schuiven", besluit Wagelaar met een duidelijk advies. 

