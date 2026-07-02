René Wagelaar haalt flink uit: "Hij maakte een fout bij Ajax"
Michel Doesburg is bezig aan zijn derde seizoen als hoofdscout van FC Twente. In 2024 nam hij die functie over van Patrick Busby, die destijds de overstap maakte naar FC Volendam als technisch directeur. Voor zijn komst naar Enschede was Doesburg werkzaam bij Ajax, waar ook de Hongaarse spits Bendegúz Kovács onder contract stond.
Volgens voormalige scout bij FC Twente René Wagelaar had FC Twente destijds de kans om Kovács transfervrij binnen te halen, maar werd daar geen gebruik van gemaakt. Inmiddels heeft de spits de overstap naar AZ gemaakt en maakt hij deel uit van de A-selectie. Wagelaar begrijpt niets van die beslissing en plaatst bovendien vraagtekens bij het scoutingsbeleid van de club.
Wagelaar steekt van wal. "Het verhaal Kovács heb ik gehoord. Die zat dus bij Ajax onder 18 en die scoorde 's middags twee jaar geleden tegen FC Twente drie in, maar hij vond het niet goed genoeg. Maar Kovács zit inmiddels al bij AZ 1, bij de A-selectie. En die is gratis omdat Beuker een fout maakte bij Ajax door hem weg te sturen. Toen is hij gratis overgestapt naar AZ."
"Waar scout ik dan voor? Waar ben ik mee bezig? Dus ik zou de scouting ook wel wat beter willen. Het rare vind ik wel dat FC Twente heel Europa doorgaat en geen spits kunnen vinden van 24, waar ook meerwaarde aan zit na de tijd. Zoals nu komen ze weer bij Weghorst uit. Datzelfde als die linksback die ze ooit hebben gehaald van Go Ahead Eagles, 49 kilometer van huis. Waar scouten ze. FC Twente heeft die Pool per ongeluk gezien in Polen. Dat moet dan een goede zijn, maar dat wil ik ook even afwachten. Ik moet het nog even zien", besluit hij bij Voetbaltijd.
'Erik ten Hag in beeld als nieuwe bondscoach': "Is de kandidaat"
BREAKING: Ajax deelt thuisshirt voor aankomende Eredivisie-seizoen
Derksen oppert oud-Ajax-trainer voor Oranje: "Maak het nu rond"
Kieft kiest ideale trainer voor Nederlands elftal: "Voor mij..."
René Wagelaar haalt flink uit: "Hij maakte een fout bij Ajax"
'Vertrek Koeman is volgens verwachting, het WK was de druppel'
Theo Janssen legt vinger op zere plek: "Dat zijn we vergeten"
Johan Derksen over oud-speler Ajax: "Ik blijf het lullig vinden"
'Ajax en Spaanse clubs azen op Uruguayaans international'
Henrique heeft duidelijk doel voor ogen: "Dat wil ik bereiken"
Ajax legt jonge verdediger (16) vast: "Hij is mijn voorbeeld"
'Voormalig Ajax-flop staat voor miljoenentransfer naar Dortmund'
Hans Kraay junior reageert: "Een heel ander gezicht dan bij Ajax"
Beuker onthult brief: "Keuzes die we anders hadden moeten maken"
Danny Blind over beleid bij Ajax: "Dat vond ik altijd verwarrend"
Ajax (V) haalt oude bekende terug naar Nederland: "Leiderstype"
Derksen legt vinger op zere plek bij Ajax: "Miljoenen verdampen"
Ajax maakt sponsornieuws bekend: "Die past perfect bij de club"
Wim Kieft vol lof: "Het is toch een goede aankoop voor hen"
'Betis in vaarwater Ajax: transfertarget aangeboden in Spanje'
Kraay jr. geeft KNVB dringend advies: "Nigel moet heel snel bellen"
De Lange gevraagd naar terugkeer bij Ajax: "Zou heel mooi zijn"
'Naam van aan Ajax gelinkte Duitse middenvelder valt ook bij PSV'
Genee: "Hij gaat naar Ajax, maar dat willen ze pas later melden"
Theo Janssen vergelijkt Ajax: "Dat is een gigantisch verschil"
Van der Vaart kritisch: "Hij was Ajax-trainer toen ik er speelde"
Henk ten Cate sceptisch: "Dat is het niveau van de Ajax B1"
Perez haalt hard uit: "We hebben dit soort ploegen verfoeid"
Janssen verlengt contract en krijgt meer bevoegdheden bij Vitesse
BREAKING | Ronald Koeman stapt op als bondscoach Nederlands elftal