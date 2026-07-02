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René Wagelaar haalt flink uit: "Hij maakte een fout bij Ajax"

Arthur
bron: VoetbalTijd
René Wagelaar
René Wagelaar Foto: © 1Twente Voetbaltijd

Michel Doesburg is bezig aan zijn derde seizoen als hoofdscout van FC Twente. In 2024 nam hij die functie over van Patrick Busby, die destijds de overstap maakte naar FC Volendam als technisch directeur. Voor zijn komst naar Enschede was Doesburg werkzaam bij Ajax, waar ook de Hongaarse spits Bendegúz Kovács onder contract stond.

Volgens voormalige scout bij FC Twente René Wagelaar had FC Twente destijds de kans om Kovács transfervrij binnen te halen, maar werd daar geen gebruik van gemaakt. Inmiddels heeft de spits de overstap naar AZ gemaakt en maakt hij deel uit van de A-selectie. Wagelaar begrijpt niets van die beslissing en plaatst bovendien vraagtekens bij het scoutingsbeleid van de club.

Wagelaar steekt van wal. "Het verhaal Kovács heb ik gehoord. Die zat dus bij Ajax onder 18 en die scoorde 's middags twee jaar geleden tegen FC Twente drie in, maar hij vond het niet goed genoeg. Maar Kovács zit inmiddels al bij AZ 1, bij de A-selectie. En die is gratis omdat Beuker een fout maakte bij Ajax door hem weg te sturen. Toen is hij gratis overgestapt naar AZ."

"Waar scout ik dan voor? Waar ben ik mee bezig? Dus ik zou de scouting ook wel wat beter willen. Het rare vind ik wel dat FC Twente heel Europa doorgaat en geen spits kunnen vinden van 24, waar ook meerwaarde aan zit na de tijd. Zoals nu komen ze weer bij Weghorst uit. Datzelfde als die linksback die ze ooit hebben gehaald van Go Ahead Eagles, 49 kilometer van huis. Waar scouten ze. FC Twente heeft die Pool per ongeluk gezien in Polen. Dat moet dan een goede zijn, maar dat wil ik ook even afwachten. Ik moet het nog even zien", besluit hij bij Voetbaltijd.

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