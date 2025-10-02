René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

"Ja, deze jongen moest de stap wel maken," zegt analist René Wagelaar bij VoetbalTijd. "Bij Ajax wordt wekelijks gewisseld. Dan speelt hij op tien, dan weer niet… Daar was hij nooit doorgebroken, never nooit. Dit is een goede stap voor hem. Als hij het jaar volmaakt, is hij volgend jaar een ervaren, goede speler voor de subtop van de Eredivisie, let maar op."

Waar moet Hlynsson nog aan werken? "Power, afmaken." Gertjan Verbeek vult aan: "Voetballen kan hij wel; hij heeft goed inzicht en is technisch vaardig, maar hij mag er fysiek nog een tandje bijzetten, ook qua intensiteit. Dat krijg je door minuten te maken. Die stap is goed. Bij Ajax had hij minder gespeeld. De vraag is of hij dat niveau kan halen, maar bij Twente kan hij uitgroeien tot een goede speler voor de subtop."

Hlynsson wordt geadviseerd niet terug te keren naar Ajax. Wagelaar: "Kijk naar Regeer. Hij speelt nooit bij Ajax en zat hier bij Twente prima. Dat was in principe zijn plafond: de subtop." Verbeek: "Het heeft ook met het mentale te maken. Spelen voor Ajax, in de ArenA en in Europa, dat is toch anders dan spelen voor Twente."