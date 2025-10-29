Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
René Wagelaar kijkt naar Ajax: "Dat is net de extra kwaliteit"

Arthur
bron: VoetbalTijd

In de wekelijkse talkshow 1Twente VoetbalTijd op YouTube geeft René Wagelaar zijn kijk op de wedstrijd tussen Ajax en FC Twente. Hij bespreekt kansen, spelerskeuzes en tactische wissels.

Wagelaar begint over Ricky van Wolfswinkel, die het niet meer aankan volgens hem. "Je moet de kansen afmaken, dat is ook een kwaliteit, hè. Van Wolfswinkel hoeven we het niet over te hebben, die is op. Dat heb ik al tien keer gezegdDat heb ik al tien keer gezegd, want daar zit de sleet op. Die bal van Pjaca die geeft hij in de zestien. Vroeger nam hij die bal makkelijk aan en zat ie. Het is op bij Van Wolfswinkel."

Wagelaar had liever Sam Lammers langer in de punt van de aanval gezien. "Ik snap Van den Brom totaal niet waarom hij hem pas acht minuten voor tijd brengt. Die kan veel langer, dik een een half uur! Dat vind ik heel raar dat Van Wolfswinkel bleef staan. Maar je moet de kansen afmaken. Van den Belt had een kopbal, maar een echte kopper die maakt hem af. Ajax krijgt die kansen met Godts en Gloukh. Weghorst wint het duel van Nijstad. Dat is net het extra stukje kwaliteit."

De voormalig spelersmakelaar zag dat FC Twente in de eerste helft veel ruimte kreeg. "Ik snap niet waarom Ajax die jongen van een McConnell ophalen, die kan je overal ophalen. Dat is dan een nummer 6 en Sutalo achterin ging niet doordekken. Dus Zerrouki kreeg alle ruimte op het middenveld, net als Hlynsson. De tweede helft werd het omgezet met Regeer op het middenveld erbij en Wijndal werd linksback. FC Twente was het toen helemaal kwijt. Ze zaten echt helemaal te zoeken en daar maakte Ajax gebruik van", besluit Wagelaar. 

