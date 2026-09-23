René Wagelaar met transfertip voor Ajax: "Dat kunnen er weinig"
René Wagelaar zag PSV afgelopen zondag onderuitgaan tegen FC Twente. Aan de zijde van de Tukkers speelde Daouda Weidmann een uitstekende wedstrijd en Wagelaar denkt dan ook niet dat de middenvelder zou misstaan bij een club als Ajax.
"Ja, dit is toch wel een stunt", reageert Wagelaar bij 1Twente VoetbalTijd. "Ik had voorspeld dat PSV zou winnen, maar het was een prachtige wedstrijd om te zien. Alles zat er wel in. Mooie doelpunten, foutjes, PSV dat een tijd lang beter was, FC Twente dat een tijd lang beter was en uiteindelijk sleept het publiek FC Twente erdoor. Als ze die niet hadden, dan weet ik niet of het gelukt was. Fantastisch hoe ze tekeer gingen. Daar krijg je een boost van."
"Het mooiste moment vind ik Daouda Weidmann, op het laatst nog. Ik ben sowieso Weidmann-fan, maar hoe hij dat doet...", vervolgt hij. "Laatst nog had hij niet de inhoud om 90 minuten te spelen, maar hij maakt me toch een rush... Met Sergiño Dest ook nog eens achter zich, dat is ook een snelle jongen. Hij liep Dest toch weg. En dan op het laatst nog beslissen om die beweging te maken, dat is zo'n kwaliteit..."
"Dat kunnen er heel weinig bij FC Twente. In potentie een top-drie speler", gaat de zaakwaarnemer verder. "Hij moet alleen iets stabieler en wat vaster worden, maar als hij op het middenveld bij Feyenoord, Ajax of PSV mee zou doen... Nou, dan denk ik dat hij een heel eind komt. En anders wel volgend jaar, als hij de stap kan maken. Goede speler."
Even later komt Wagelaar nog eens terug op de supporters van FC Twente, die indruk op hem hebben gemaakt. "Waar hoor je dat nog in Nederland, dat ze zó tekeer gaan? Bij Feyenoord misschien, maar dit scheelt zóveel in de eindfase. Ik denk dat Weidmann die rush misschien niet volbrengt als dat publiek niet zo tekeer gaat. Dan kun je meer dan je eigenlijk kunt, op zo'n moment", aldus Wagelaar.
René Wagelaar met transfertip voor Ajax: "Dat kunnen er weinig"
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