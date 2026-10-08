René Wagelaar wijst naar Ajacied: "Dat zie je nu bij hem..."
FC Twente kende afgelopen zomer veel veranderingen in de selectie. Voor trainer John van den Brom was het daardoor in de beginfase zoeken naar de juiste samenstelling, al waren verschillende posities al snel ingevuld. Voor technisch directeur Erik ten Hag was het zijn eerste transferperiode bij de club. Zijn geschiedenis bij Ajax komt ter sprake bij Voetbaltijd.
René Wagelaar had graag gezien dat Ten Hag spelers naar Enschede had gehaald die speciaal voor hem naar FC Twente kwamen. "Ik had het mooi gevonden als spelers waren gekomen bij Twente die speciaal voor Ten Hag gekomen zouden zijn.", vertelt Wagelaar in VoetbalTijd. "Als een speler als Donny van de Beek had gezegd: 'Weet je wat? Ik heb super met jou samengewerkt bij United en Ajax. Ik kom voor jou terug en laat dat geld maar zitten'."
Van de Beek werkte bij Ajax succesvol samen met Ten Hag. In 2019 bereikten de Amsterdammers de halve finale van de Champions League en wonnen ze de KNVB Beker en de landstitel. Een jaar later maakte de middenvelder voor ongeveer 39 miljoen euro de overstap naar Manchester United.
Toen Ten Hag in 2022 trainer werd van Manchester United, kwamen de twee opnieuw samen. Die samenwerking duurde ongeveer een halfjaar. Van de Beek staat inmiddels onder contract bij Girona, dat uitkomt in LaLiga 2. Daar is hij geen vaste basisspeler.
Wagelaar noemt vervolgens een voorbeeld uit de huidige transferperiode van Ajax. "Dat idee zie je nu bijvoorbeeld bij een Julian Brandt bij Ajax", vervolgt hij. "Als je dat soort spelers had binnengehaald, dan had ik gezegd dat je een goede technisch directeur bent. Maar deze mensen ophalen en een paar verkopen, dat was mij ook gelukt, dat is niet zo heel moeilijk tot nu toe."
Ten Hag haalde afgelopen zomer overigens wel spelers naar FC Twente met wie hij eerder had samengewerkt. Zo maakte Wout Weghorst de overstap naar Enschede. De spits werd echter al langere tijd in verband gebracht met FC Twente. In de eerste helft van 2023 speelde Weghorst op huurbasis voor Manchester United, waar Ten Hag destijds trainer was.
Van Breukelen herinnert: "Johan Cruijff riep steeds harder dat..."
René Wagelaar wijst naar Ajacied: "Dat zie je nu bij hem..."
Vink twijfelt aan Ajacied: "Vraag me echt af wat er is gebeurd"
Kramer hekelt 'Ajax-hoofden': "Als je ergens tegenaan moet lopen"
Christian Willaert ziet domper voor Ajax: "Ontzettend jammer"
Oud-Ajacied Koster keert op 71-jarige leeftijd terug als trainer
Driessen en Derksen voorspellen Ajax - NEC: "Eenrichtingsverkeer"
Ajax en Dolberg melden dramatisch nieuws: "Dit komt hard aan"
Janse herenigd met FC Groningen-maatje: "Dat helpt natuurlijk"
NEC in gesprek met oud-Ajacied: "Gaan deze week verder bespreken"
Sean Steur eerlijk: "Was wel terecht dat ik een standje kreeg"
Ajax-parel maakt grote indruk: "Dat verraadt heel veel klasse"
Klaas-Jan Huntelaar lyrisch: "Dezelfde verbondenheid als met Ajax"
Oud-Ajax-trainer Erik ten Hag neergesabeld: "Megagrote slapjanus"
Michael Reiziger zwaar onder vuur: "Er zat geen idee achter"
Amrabat haalt uit naar critici: "Kom op, kijk naar zijn carrière"
Derksen haalt uit naar ex-Ajacied: "Zielig als je dat niet doorhebt"
Fel statement Supportersvereniging Ajax: "Dit accepteren wij niet"
Janse verbaast zich na ruime Jong Oranje-zege: "Had medelijden"
Ajax levert twee wereldtalenten af: "Ouazane springt echt eruit"
Tagliafico emotioneel over Messi: "Gewoon een doodgewone jongen"
De Boer ziet gemiste kans: "Je moet ook kijken naar de toekomst"
Oud-Ajacied racistisch bejegend met Suriname: "Werd niets gedaan"
Ajax in de achtervolging: "Dat is natuurlijk wel bepalend"
Jong Oranje ontsnapt en heeft toch nog altijd zicht op het EK
Amrabat: "Mensen onderschatten soms hoe belangrijk dat is"
Oud-Ajacied dichtbij terugkeer Eredivisie: "De club beslist"
Schreuder heeft sterkhouder terug tegen Ajax: "Hij is topfit"
'Sinkgraven kan na ruim jaar blessureleed nieuw contract tekenen'
Ajax-speler liet transfer naar Juventus lopen: "Dat was serieus"