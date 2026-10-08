René Wagelaar wijst naar Ajacied: "Dat zie je nu bij hem..."

FC Twente kende afgelopen zomer veel veranderingen in de selectie. Voor trainer John van den Brom was het daardoor in de beginfase zoeken naar de juiste samenstelling, al waren verschillende posities al snel ingevuld. Voor technisch directeur Erik ten Hag was het zijn eerste transferperiode bij de club. Zijn geschiedenis bij Ajax komt ter sprake bij Voetbaltijd.

René Wagelaar had graag gezien dat Ten Hag spelers naar Enschede had gehaald die speciaal voor hem naar FC Twente kwamen. "Ik had het mooi gevonden als spelers waren gekomen bij Twente die speciaal voor Ten Hag gekomen zouden zijn.", vertelt Wagelaar in VoetbalTijd. "Als een speler als Donny van de Beek had gezegd: 'Weet je wat? Ik heb super met jou samengewerkt bij United en Ajax. Ik kom voor jou terug en laat dat geld maar zitten'." Van de Beek werkte bij Ajax succesvol samen met Ten Hag. In 2019 bereikten de Amsterdammers de halve finale van de Champions League en wonnen ze de KNVB Beker en de landstitel. Een jaar later maakte de middenvelder voor ongeveer 39 miljoen euro de overstap naar Manchester United.