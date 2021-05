Geschreven door Jeroen Baaij 13 mei 2021 om 17:05

Devyne Rensch stond als eerste voor de camera van ESPN. Rensch vond dat het lekker ging vandaag. Hij voelde zich goed. Op de vraag van Milan van Dongen (ESPN) dat hij zo vaak voor de goal komt, gaf Rensch lachend aan dat hij een neusje voor de goal heeft. Rensch gaf aan dat hij als verdediger best vaak bij de goal komt. Rensch vind dat zijn beste plek eigenlijk overal is. “Ik heb geen voorkeur”, gaf een stralende Rensch aan. “We wilde een zakelijke overwinning boeken vandaag”, gaf de linksback aan.

Rensch gaf aan dat hij in tegenstelling van enkele ploeggenoten geen rust nodig heeft. Er was in de wedstrijd nog een incident met VVV speler Zinedine Machach. Rensch moest lachen om de reactie van Machach. De Franse speler van VVV beet Rensch het volgende toe: ”i will kill you on the street, my friend”. Rensch vond het niet normaal om dit soort taal te bezigen. “Ik had hem in mijn zak en dan ga je dat soort dingen roepen”, gaf Rensch aan. “Hij moet maar bij mij in de straat komen”, gaf Rensch met een grote glimlach en vooral knipoog aan.

Na de competitie neemt Rensch rust om zo fit mogelijk voor het nieuwe seizoen terug te komen. Rensch wil zich het liefst richten op zijn favoriete stek als centrale linkerverdediger. Maar het maakt hem eigenlijk niet zoveel uit. Uiteindelijk is die linker centrale plek wel zijn grote doel.