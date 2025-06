Rensch is drie oud-Ajacieden dankbaar: "Hebben me echt geholpen"

Devyne Rensch is tijdens het EK Onder 21 de aanvoerder van Jong Oranje. Dit onder andere omdat Rensch beschikt over sterk tactisch inzicht.

"Ik denk dat het gewoon een kwaliteit van me is dat ik snel zie wat er gebeurt op het veld. Ik herken ruimtes en situaties die kunnen ontstaan. Dat heb ik eigenlijk altijd gehad, al vanaf mijn tijd als centrale verdediger in de jeugd", zo vertelt hij aan Voetbal International over die kwaliteit.

Toch wijst Rensch ook drie trainers aan die een grote rol speelden in het aanscherpen van die kwaliteit: Erik ten Hag, Winston Bogarde en Michael Reiziger. "Zij hebben me echt geholpen op jonge leeftijd. Toen ik net doorbrak bij Ajax 1, kreeg ik veel vertrouwen van die staf. Ze lieten me op verschillende posities spelen en namen echt de tijd om me beter te maken. Daardoor heb ik veel tactisch inzicht opgedaan."

Een concreet voorbeeld daarvan? "Onder Ten Hag speelden we vaak met de backs aan de binnenkant. Daardoor leerde ik op een andere manier vrijlopen, ruimtes herkennen en druk zetten. Dat heeft mijn ontwikkeling versneld. Je ziet dat ook bij andere spelers die onder hem gewerkt hebben: ze zijn bijna allemaal tactisch sterk geschoold. Voor mij was dat een hele waardevolle periode."