Rensch mild voor Jong Oranje: "Dan is het lastig om te scoren"

"We begonnen niet per se slecht. We maken twee fouten en dat straffen ze hier op dit toernooi af", zo vertelt Rensch bij Ziggo Sport na het 2-2 gelijkspel tegen Jong Finland. "We waren veel aan de bal en er was niet veel aan de hand. We kwamen af en toe tot een kleine kans. Deze teams zakken in en die wachten op een fout van ons voor een counter. Die straffen dat gelijk af."

Rensch meent dat Jong Oranje het aanvallend te weinig gevaar creëerde om de Finnen te verrassen. "Een toernooi is heel anders dan de kwalificatie. Ze zakken heel erg in, waardoor het lastig is om te scoren. Vooral in ons systeem. Je kan zeggen dat dit een lastige wedstrijd was ja. Klote dat hij er bij ons niet in ging. In de kleedkamer is er nog altijd geloof. In een toernooi gebeuren gekke dingen, maar het is zeker dat we een tandje bij moeten zetten."