Geschreven door Jessica Westdijk 11 okt 2022 om 15:10

Ajax is dinsdag naar Napels gereisd, waar woensdagavond het tweede duel met Napoli op het programma staat.

Dusan Tadic is na zijn rode kaart van vorige week geschorst, maar is wel met de groep mee naar Italië. Wie ontbreekt ten opzichte van vorige week, is Devyne Rensch. Hij is geblesseerd. Andersom is Jorge Sánchez nu juist wel van de partij, vorige week ontbrak hij vanwege een blessure. Verder is Ahmetcan Kaplan nog geblesseerd, daarnaast is de selectie compleet.

Selectie voor het duel met Napoli

Maarten Stekelenburg

Jay Gorter

Remko Pasveer

Jurriën Timber

Calvin Bassey

Owen Wijndal

Daley Blind

Jorge Sánchez

Lisandro Magallán

Edson Álvarez

Davy Klaassen

Kenneth Taylor

Mohammed Kudus

Florian Grillitsch

Youri Regeer

Steven Bergwijn

Brian Brobbey

Lucas Ocampos

Lorenzo Lucca

Steven Berghuis

Francisco Conceição

Youri Baas