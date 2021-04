Geschreven door Jessica Westdijk 08 apr 2021 om 22:04

Devyne Rensch mist volgende week de return in Rome. De rechtsback stond op scherp en pakte donderdagavond een gele kaart.

Na ongeveer 70 minuten moest Rensch aan de noodrem trekken. Dzeko was er vandoor na een slippertje van Jurriën Timber. Rensch werd daardoor genoodzaakt om in actie te komen en kom hem niet anders afstoppen dan door aan het shirt te trekken.

De afwezigheid van Rensch is wel een flinke aderlating, want de bezetting is in de verdediging al krap. Sean Klaiber lijkt volgende week de meest logische vervanger.