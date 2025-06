Rensch moest wennen bij AS Roma: "Dat is schitterend om te zien"

Rensch wil het Italiaans zo snel mogelijk machtig zijn. "Ik ben er zo'n zeven à acht uur per week mee bezig. Vijf keer per week op de club, na de training. En dan thuis vaak ook nog een uur of twee. Het moet wel, want er wordt hier nauwelijks Engels gesproken", vertelt hij aan NOS. "Het is ook goed voor je. Zeker wanneer je in een nieuw milieu komt, dan moet je je aanpassen. Het maakt mijn leven op het veld ook gemakkelijker."

Ook op het veld was het in Italië anders dan bij Ajax. "Iedereen weet hoe Italianen zijn. Hier wordt het ook gewaardeerd als je de bal bij wijze van spreken twintig keer per wedstrijd de bal in de tribune schiet. Opbouwen zoals bij Ajax zit er wat minder in, in Italië moet je de bal soms wegroeien", legt de verdediger uit. "Zolang je maar wint, dat is heilig in Italië. Dat is schitterend om te zien hoor, ik ben heel vereerd dat ik van zo'n grote club deel mag uitmaken."