Rensch over ontknoping: "Het is natuurlijk best bizar gelopen"

Hoewel Devyne Rensch inmiddels in het shirt van AS Roma speelt, leeft zijn oude club Ajax nog altijd sterk bij hem. De verdediger, die vorig jaar de overstap maakte naar Italië, bleef het seizoen van de Amsterdammers nauwlettend volgen. De manier waarop het misliep in de slotfase, kwam dan ook bij hem hard aan, zo deelde hij in gesprek met Voetbal International.

"Ik heb het zo veel mogelijk gevolgd en gekeken wanneer dat kon, want ik moest zelf natuurlijk ook spelen", begint Rensch. De ontknoping van het seizoen, waarin Ajax de titel op pijnlijke wijze misliep, raakte hem zichtbaar. "Tja, we weten allemaal wat er is gebeurd. Ik kan alleen zeggen dat ik heel trots op ze ben, hoe hard ze hebben gewerkt een jaar lang."

Vooral de nederlaag in Groningen en de daaropvolgende uitschakeling in de titelstrijd deden hem pijn. "Maar die wedstrijd in Groningen en die daarna, toen ze uiteindelijk geen kampioen werden, dat doet pijn natuurlijk. Je hoopt gewoon heel erg dat het nog lukt. Het is natuurlijk best bizar gelopen. We kwamen van zo ver." Rensch weet als geen ander hoeveel inzet er is geleverd binnen de club, en juist daarom voelt de mislukte titelrace extra zuur. "Ik weet natuurlijk als geen ander hoe hard iedereen heeft gewerkt. Dan is het heel erg balen, heel klote dat je het afsluit zonder kampioenschap, maar voetbal is nou eenmaal zo."