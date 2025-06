Rensch over reden van vertrek: "Was op een gegeven moment wel klaar"

Na 156 wedstrijden voor het eerste van Ajax vond Devyne Rensch het tijd voor een nieuwe uitdaging. De rechtsback, inmiddels actief in de Serie A voor AS Roma, merkte direct de verschillen met het voetbal in Nederland. In gesprek met Voetbal International blikt hij terug op zijn eerste indrukken in Italië.

Na zijn eerste maanden in Italië merkte de rechtsback een opvallend verschil met het voetbal dat hij bij Ajax gewend is. "Ik wil niet per se zeggen de wil om te winnen, maar als je daar 1-0 voor komt… Bij Ajax wil je dan altijd met grotere cijfers winnen, dan is 1-0 vaak niet genoeg," legt Rensch uit. "Maar in het Italiaanse voetbal merk je wel: na de 1-0 gaat het slot erop. Ook al schiet je twintig ballen het stadion uit, dan is het nog: 1-0 gewonnen, top!"

De verdediger benadrukt het tactische onderdeel karakter is van de Serie A. "Natuurlijk hebben we daar ook besprekingen wat beter moet en beter kan. Het is ook heel tactisch, en vooral: een klein foutje van iemand wordt gelijk afgestraft. Eén momentje dat je niet oplet, profiteert de tegenstander er meteen van, het is een tempootje hoger. Dat zijn denk ik wel de grote verschillen."

Voor Rensch kwam de transfer op het juiste moment in zijn loopbaan. "Ik heb heel veel geleerd bij Ajax, maar ik was op een gegeven moment wel klaar voor zo’n volgende stap, na zoveel wedstrijden voor Ajax 1. Dus dat had ik wel nodig, ja." Hij verwacht dat vooral de intensiteit en verdedigende discipline in Italië hem verder zullen vormen. "Het Italiaanse voetbal gaat me voetballend, maar zeker ook verdedigend verder brengen, een betere speler maken."