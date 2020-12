Geschreven door Auke Kooreman 08 dec 2020 om 14:12

Jong Ajax wist maandagavond niet te winnen van Eindhoven. Rensch zag naast hem zijn maatje Terrence Douglas in de laatste minuten de bal ongelukkig op zijn arm krijgen. Kjell Scherpen wist de penalty niet te stoppen, waardoor de Ajacieden uiteindelijk op een punt bleven steken.

Rensch maakte vorig week zijn officiële debuut voor Ajax 1, maar mocht maandagavond weer minuten maken met zijn leeftijdsgenoten. De verdediger maakt persoonlijk een geweldig jaar door, maar houdt na afloop wel een zuur gevoel over. “Het is superzuur dat je in de laatste minuten een tegen goal krijgt. Het was een erg ongelukkig moment en Terrence kon er vrij weinig aandoen,” vertelt de verdediger aan FOX Sports.

De centrale verdediger speelde tegen twee verschillende spitsen en kan op dat gebied nog veel leren, benadrukt hij in het interview na afloop. “Het gaat goed op dit moment, maar op het gebied van verdediging heb ik nog genoeg te leren. In de Keuken Kampioen Divisie heb je genoeg lastige sterke spitsen. Vandaag had ik twee verschillende vormen van spitsen, maar volgens mij heb ik het aardig gedaan.”

Woensdagavond is de grote finale voor Ajax. Iedereen leeft mee op de club. Ook Rensch hoopt dat zijn grote deels oudere teamgenoten woensdagavond winnen. “Het is een belangrijke wedstrijd voor heel Ajax. Hopelijk gaat alles goed en loopt Ajax het gelukkigst van het veld af.”