Geschreven door Jordi Smit 18 apr 2021 om 20:04

Ajax veroverde zondagavond de TOTO KNVB Beker door Vitesse met 2-1 opzij te zetten. Devyne Rensch mocht 75 minuten spelen en liet wederom een degelijke indruk achter. Voor de camera’s van ESPN ging hij in op zijn prestaties.

Erik ten Hag zette tegen de Arnhemmers met Rensch, Jurriën Timber en Ryan Gravenberch opnieuw een aantal zelfopgeleide tieners binnen de lijnen. Het verbaast Rensch echter niet dat veel van zijn leeftijdsgenoten de kans krijgen om zichzelf in het eerste team te bewijzen. “We hebben veel jonge spelers in het elftal, maar het geeft alleen maar aan hoe Ajax is. Dat is alleen maar mooi”, stelde Rensch, die Ajax een teleurstellend resultaat tegen AS Roma zag goedmaken. “Het was natuurlijk balen, vooral omdat we tegen AS Roma de betere ploeg waren. Eigenlijk moesten we direct de focus naar Vitesse verleggen en dat hebben we gedaan.”

Rensch had een aantal jaar geleden nooit durven denken dat hij al op zo’n jonge leeftijd het eerste team kon bereiken. “Eerlijk gezegd niet, al ben ik er wel in gaan geloven. Ik ben hard blijven werken. Nu zie je gewoon dat ik de finale speel met Ajax 1 en de beker win. Mijn eerste prijs in Ajax 1 op 18-jarige leeftijd is natuurlijk lekker. Ik had nooit kunnen denken dat ik op deze leeftijd al in zo’n finale mocht voetballen.” Een kwartier voor tijd ging Rensch naar de kant voor Perr Schuurs, waarna hij Ajax in de blessuretijd alsnog een overwinning zag binnenhalen. De rechtsback verwacht een groot feest. “We gaan zeker even uit ons dak.”