Geschreven door Jessica Westdijk 14 okt 2021 om 13:10

Devyne Rensch viel dinsdagavond bij Jong Oranje uit met een hamstringblessure en is daardoor een vraagteken voor het duel met sc Heereveen van zaterdag.

En dat is flink balen voor zowel Rensch zelf als Ajax. De verdediger was dit jaar wat op de achtergrond geraakt, nu Noussair Mazraoui weer helemaal fit is en een sterke indruk maakt als rechtsback. Daardoor maakte Rensch onlangs zijn minuten in Jong Ajax, in plaats van bij het eerst.e

Juist tegen Heerenveen lonkte echter speeltijd voor Rensch, omdat de Zuid-Amerikanen van Ajax niet op tijd terug zijn van hun interlands. Dat betekent dat het voor Ten Hag flink puzzelen is zonder Edson Alvarez, Lisandro Martinez en Nico Tagliafico.